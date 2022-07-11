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國際
2022-07-11 19:23:53

克里姆林宮盟友倡稱普京為「統治者」棄總統稱呼

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普京

批評者認為普京早已集大權於一身，猶如獨裁沙皇般治理國家。(路透社)

俄羅斯在野右翼政黨兼克里姆林宮「打手」自由民主黨認為總統(President)稱呼是美國在18世紀創造，倡議俄總統普京的稱號應該改用俄國使用的Pravitel，意思是「統治者」，指這更適合普京的地位和角色，即使Pravitel有獨裁的含義。普京的批評者認為，他早已集大權於一身，猶如獨裁沙皇般治理國家。

日里諾夫斯基

右翼領袖日里諾夫斯基(右)4月離世，普京也有出席其葬禮。(資料圖片)

國會發言洩露攻烏克蘭日期

俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，俄國內出現「去西方化」現象，包括使用物品、品牌和用字。在國會450個議席中佔22席的自由民主黨被視為專替普京政府一些激進想法「放風」及「唱好」政府。該黨前領袖日里諾夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)4月離世，普京都有出席其葬禮。日里諾夫斯基2021年12月22日國會演說中稱，俄羅斯會在2月22日出兵烏克蘭，俄軍最終於2月23日晚入侵烏克蘭，他也預視俄羅斯外交政策的新方向，可見該黨與克里姆林宮的密切關係。不過，有指日里諾夫斯基事先張揚俄羅斯攻打烏克蘭惹來克里姆林宮不滿，因普京一直想保密，那次亦是日里諾夫斯基最後一次在國會發言。

蘇聯瓦解前 戈爾巴喬夫改稱呼為總統

Pravitel這個稱謂與俄國有深厚歷史淵源，羅曼諾夫王朝1613年至1917年作為沙皇(Tsar)全面控制整個國家。沙皇與Pravitel同義，但較為多人聯想到的是皇帝(emperor)。蘇聯瓦解前時任領袖戈爾巴喬夫改稱為總統，在此前，蘇聯的領導人都被稱為共產黨主席或總書記。

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