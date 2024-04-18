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國際
2024-04-18 16:30:00

克里米亞動物園大火狂燒4小時　逾200動物葬身火海(有片)

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克里米亞動物園大火狂燒4小時，逾200動物葬身火海。(X)

克里米亞動物園大火狂燒4小時，逾200動物葬身火海。(X)

克里米亞一間動物園周二(16)發生火警，火勢一發不可收拾，迅速蔓延，焚燒4小時才完全撲滅，導致逾200隻動物死亡，包括狐猴、鱷魚、海龜、猴子、蟒蛇、倉鼠和稀有鳥類等多種動物。

位於克里米亞半島西岸葉夫帕托里亞市(Yevpatoria)的動物園The Tropic Park Zoo16日凌晨突然傳出大火，導致超過200隻動物死亡。動物園工作人員表示：「這是一次巨大的災難，所有的動物都死了，超過200隻」。據媒體報道，火警發生時，木製圍欄迅速被大火吞沒蔓延，園內還有許多乾草等易燃物，消防人員雖然奮力搶救，仍無法及時救出困在圍欄內的動物，火災毀損面積最後達625平方米。

大火焚燒4小時才完全撲滅。(X) 動物園員工冒險救出至少2隻熊。(X) 動物園員工冒險救出至少2隻熊。(X) 動物園工作人員表示：「這是一次巨大的災難，所有的動物都死了，超過200隻」。(X)

動物園員工冒險救出至少2隻熊

俄羅斯當局表示，當時派出20名消防員和6件消防設備滅火，初步調查起火原因疑似是雪櫃電線短路，雖然火災造成200多隻動物死亡，但勇敢的動物園員工仍成功救出2隻熊和幾隻動物。

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