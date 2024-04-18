克里米亞動物園大火狂燒4小時　逾200動物葬身火海(有片)

克里米亞一間動物園周二(16日)發生火警，火勢一發不可收拾，迅速蔓延，焚燒4小時才完全撲滅，導致逾200隻動物死亡，包括狐猴、鱷魚、海龜、猴子、蟒蛇、倉鼠和稀有鳥類等多種動物。

位於克里米亞半島西岸葉夫帕托里亞市(Yevpatoria)的動物園The Tropic Park Zoo，16日凌晨突然傳出大火，導致超過200隻動物死亡。動物園工作人員表示：「這是一次巨大的災難，所有的動物都死了，超過200隻」。據媒體報道，火警發生時，木製圍欄迅速被大火吞沒蔓延，園內還有許多乾草等易燃物，消防人員雖然奮力搶救，仍無法及時救出困在圍欄內的動物，火災毀損面積最後達625平方米。