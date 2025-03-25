免費借出嬰兒車接連被偷 北海道小樽水族館：或與多了外國遊客有關

日本北海道小樽水族館方便攜帶幼兒的參觀者，一直有免費借出嬰兒車，但兩部數萬日圓的貴價嬰兒車個半月內接連失蹤，懷疑遭人順手牽羊。館方不得不發文呼籲有關人士交回嬰兒車，又指最近多了外國遊客，事件或與此有關。
小樽水族館嬰兒車｜失竊嬰兒車價值數千港元
小樽水族館周日(23日)在社交網稱，兩輛免費借出的嬰兒車分別在2月4日和3月17日遺失了。如果此情況持續，或考慮停止借出嬰兒車。報道指，小樽水族館共有9輛嬰兒車，擺放在正面入口右側供參觀者借用，毋須登記，但有兩輛嬰兒車遲遲未見歸還，職員在園內也遍尋不著。據悉，被偷的嬰兒車售價分別7萬日圓(約3,600港元)和5萬日圓(約2,600港元)。有網民留言形容事件可怕，水族館是出於好心免費借出嬰兒車。另有人稱，為孩子感到傷心，有偷竊東西的父母。
小樽水族館嬰兒車｜「那段期間外國遊客較多」
小樽水族館向日本傳媒稱，雖然有出借的嬰兒車是外界捐贈，但大部分是用水族館經費購買；並指出，「一旦嬰兒車被遊客帶走，就難以追尋。雖然沒有辦法確定，但那段期間外國遊客較多，可能也與嬰兒車不見有關」。由於不確定嬰兒車是否真的被偷去，小樽水族館未有報警。館方表示考慮在嬰兒車加上顯眼的名字或商標，讓人無法在館外使用，或須登記才可借用。若情況依然沒有改善，只能停止借出嬰兒車。他們也表示，希望拿走嬰兒車的人看到文章後，可以悄悄歸還。