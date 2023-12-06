免費勞工｜英女患一病 須免費幫人執屋 才可舒緩病情(有片)

英國一名女子免費為別人執屋，因她發現可以幫人之餘，也對自己的病情有幫助。
住在倫敦倫敦肖爾迪奇(Shoreditch)的41歲女子烏赫爾斯卡(Ivana Uherksa)，患有抑鬱症，當她發現將雜亂空間變成一個舒適居所後，令她甚有滿足感，可讓自己暫時忘卻煩憂，於是開始詢問其他人是否需要她幫手執屋。
免費勞工｜睇執屋片後 獲得解憂靈感
據報至今烏赫爾斯卡已經免費為10個家庭執屋，把雜亂無章的空間變得整潔清新。任職調酒師的她說：「我曾經非常沮喪，對自己的生活感到不滿意。我看了一個女孩打掃房子的影片一整天，然後心想『我也可以做到』」，結果開啟了她「執屋解憂」的大門。
烏赫爾斯卡表示︰「我的鄰居的房子一團糟。我對她說：『請讓我幫你。我需要找點事情讓自己忙碌起來。』這樣做非常令人滿意。人們喜歡並感激我的幫助，我也喜歡幫助別人。」烏赫爾斯卡最初幫助其他受情緒問題困擾而無法保持寓所整潔的人，之後開始幫鄰居執屋，而當她在TikTok開始分享執屋影片後，也開始幫助那些勇敢找她幫助的追隨者。
免費勞工｜情緒壞和屋亂 形成惡情循環
烏赫爾斯卡稱，有些人會對屋子髒亂感到非常羞愧，而這會導致惡性循環，令心理狀態更差，「人們會問『為甚麼會這麼亂？』但這是一個(惡性)循環。」據報烏赫爾斯卡通常要花3至4日才能執好一間屋，她曾遇到過最糟糕的房子，是一間有蟲害問題和堆積如山的亂堆物品、讓她難以進入走廊的屋；而最近她為一位單親媽媽的執好飯廳，讓她終於可以和兒子一起坐下來吃晚餐。
免費勞工｜夢想成立執屋義工隊 開辦慈善機構
烏赫爾斯卡目前在倫敦及周邊地區幫人執屋，她的夢想是能夠找到志願者幫助，一起去更遠的地方清潔，最終成立一個慈善機構，「人們會說『你真的救了我的命』，但看到別人快樂，我也快樂。」