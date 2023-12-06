免費勞工｜英女患一病 須免費幫人執屋 才可舒緩病情(有片)

英國一名女子免費為別人執屋，因她發現可以幫人之餘，也對自己的病情有幫助。

住在倫敦倫敦肖爾迪奇(Shoreditch)的41歲女子烏赫爾斯卡(Ivana Uherksa)，患有抑鬱症，當她發現將雜亂空間變成一個舒適居所後，令她甚有滿足感，可讓自己暫時忘卻煩憂，於是開始詢問其他人是否需要她幫手執屋。

免費勞工｜睇執屋片後 獲得解憂靈感

據報至今烏赫爾斯卡已經免費為10個家庭執屋，把雜亂無章的空間變得整潔清新。任職調酒師的她說：「我曾經非常沮喪，對自己的生活感到不滿意。我看了一個女孩打掃房子的影片一整天，然後心想『我也可以做到』」，結果開啟了她「執屋解憂」的大門。