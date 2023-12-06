熱門搜尋:
BLACKPINK 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 C919 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-06 11:00:00

免費勞工｜英女患一病 須免費幫人執屋 才可舒緩病情(有片)

分享：
執屋前後。(互聯網)

執屋前後。(互聯網)

英國一名女子免費為別人執屋，因她發現可以幫人之餘，也對自己的病情有幫助。

住在倫敦倫敦肖爾迪奇(Shoreditch)的41歲女子烏赫爾斯卡(Ivana Uherksa)，患有抑鬱症，當她發現將雜亂空間變成一個舒適居所後，令她甚有滿足感，可讓自己暫時忘卻煩憂，於是開始詢問其他人是否需要她幫手執屋。

免費勞工｜睇執屋片後 獲得解憂靈感

據報至今烏赫爾斯卡已經免費為10個家庭執屋，把雜亂無章的空間變得整潔清新。任職調酒師的她說：「我曾經非常沮喪，對自己的生活感到不滿意。我看了一個女孩打掃房子的影片一整天，然後心想『我也可以做到』」，結果開啟了她「執屋解憂」的大門。

烏赫爾斯卡 執屋前 執屋後 執屋前 執屋後 執屋前後 執屋前後 烏赫爾斯卡

烏赫爾斯卡表示︰「我的鄰居的房子一團糟。我對她說：『請讓我幫你。我需要找點事情讓自己忙碌起來。』這樣做非常令人滿意。人們喜歡並感激我的幫助，我也喜歡幫助別人。」烏赫爾斯卡最初幫助其他受情緒問題困擾而無法保持寓所整潔的人，之後開始幫鄰居執屋，而當她在TikTok開始分享執屋影片後，也開始幫助那些勇敢找她幫助的追隨者。

免費勞工｜情緒壞和屋亂 形成惡情循環

烏赫爾斯卡稱，有些人會對屋子髒亂感到非常羞愧，而這會導致惡性循環，令心理狀態更差，「人們會問『為甚麼會這麼亂？』但這是一個(惡性)循環。」據報烏赫爾斯卡通常要花3至4日才能執好一間屋，她曾遇到過最糟糕的房子，是一間有蟲害問題和堆積如山的亂堆物品、讓她難以進入走廊的屋；而最近她為一位單親媽媽的執好飯廳，讓她終於可以和兒子一起坐下來吃晚餐。

Ad Block

免費勞工｜夢想成立執屋義工隊 開辦慈善機構

烏赫爾斯卡目前在倫敦及周邊地區幫人執屋，她的夢想是能夠找到志願者幫助，一起去更遠的地方清潔，最終成立一個慈善機構，「人們會說『你真的救了我的命』，但看到別人快樂，我也快樂。」

日常預防床蝨6個方法 日常預防床蝨6個方法 日常預防床蝨6個方法 日常預防床蝨6個方法 日常預防床蝨6個方法 日常預防床蝨6個方法
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受