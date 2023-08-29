免費坐郵輪包食包住包玩 女子炫耀「秘訣」唯獨一項活動唔准做

外國一名女子近日在TikTok自爆免費坐郵輪，包食、包住、包享用船上各種設施的秘訣，說完難免有人認為她「曬命」，然而她同時點出自己也有苦處︰一個很多人「上船」的主要目的，她卻被禁止去做。
網名Christine的當事人在TikTok表示，她「秘訣」是找到一位在郵輪擔任首席工程師的丈夫，相信令不少女士為之氣結。她說：「我身為妻子也一起出航。我免費出航、免費用餐，並且和他一起住在船上」。據報她拍片時已在郵輪上住了23天，而她這回一共會逗留77日。
坐郵輪｜可使用各種設施 但賭場除外
Christine也分享了身為首席工程師家屬，在船上可做及不能做的事情，「我幾乎可做所有船員可做的事，也可做幾乎所有客人可做的事」。但有兩個「例外」。
原來，她在船上不准賭博，這對於愛上船「玩兩鋪」的人來說可能大失所望。此外，當郵輪泊岸、客人下船後，她必須再等一小時才能下船。據稱，克里斯汀可以使用船上健身室、水療中心、游泳池和其他設施等，若場所太多人，她會讓位給客人。Christine的貼文迅即獲逾72.7萬個讚，很多人感到羨慕示已。有人開玩笑說：「徵召所有的郵輪工程師……我單身且準備好成為船上妻子」。另有人要Christine解釋，「你能解釋一下如何嫁給一個郵輪工程師？」有人則慨嘆「我丈夫選錯了工作」。