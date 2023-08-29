免費坐郵輪包食包住包玩 女子炫耀「秘訣」唯獨一項活動唔准做

外國一名女子近日在TikTok自爆免費坐郵輪，包食、包住、包享用船上各種設施的秘訣，說完難免有人認為她「曬命」，然而她同時點出自己也有苦處︰一個很多人「上船」的主要目的，她卻被禁止去做。

網名Christine的當事人在TikTok表示，她「秘訣」是找到一位在郵輪擔任首席工程師的丈夫，相信令不少女士為之氣結。她說：「我身為妻子也一起出航。我免費出航、免費用餐，並且和他一起住在船上」。據報她拍片時已在郵輪上住了23天，而她這回一共會逗留77日。