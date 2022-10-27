免重蹈卓慧思覆轍 辛偉誠押後至下月公布財政預算

英國新任首相辛偉誠昨召開首個內閣會議，與財相侯俊偉決定押後兩個半星期公布財政預算案，即由原定本月31日延至下月17日公布，似乎是避免重蹈前首相卓慧思覆轍，過於倉促公布「迷你預算案」導致被逼辭職。外界預料辛偉誠將大幅削減公共開支，以免赤字進一步擴大。至於內閣方面，辛偉誠主要沿用前首相約翰遜和卓慧思政府的大臣，相信是要安撫執政保守黨內各方。但上周辭職間接迫卓慧思落台的內政大臣柏斐文回鍋，在野工黨諷稱是「卑鄙交易」。
上任約兩周的侯俊偉在卓慧思的迷你預算案鬧得滿城風雨時接替財相一職，他昨日稱需要更多時間確保新財政預算案，可考慮到最新的經濟預測，「首相和我都認為在11月17日公布預算案是審慎的做法」。外界預料預算案將展示辛偉誠政府如何填補多達400億英鎊(約3,632億港元)赤字。不同於卓慧思的做法，有關計劃將全面受到金融監察當局審核。辛偉誠辦公室發聲明稱，他向其新內閣表示，作出正確決定的重要性，並須獲內閣同意。卓慧思之前提出的迷你預算案以借貸填補減稅所失，引發債券投資者擔憂和市場動盪。
暗諷卓慧思迫落台 內政大臣「復職」
辛偉誠昨首次以首相身份接受國會議員質詢，除了財政預算案問題，工黨黨魁施紀賢還就內政大臣柏斐文在辭職6天後重返內閣針鋒相對。柏斐文在卓慧思辭職前請辭，因她違反安全規定以私人電郵處理公務，稱為所犯錯誤承擔責任，被指暗諷卓慧思施政犯錯。施紀賢指辛偉誠「太過弱勢」，為了在保守黨黨魁選舉中，獲柏斐文支持而召她入閣，形容這是「卑鄙交易」，並問有沒有政府官員提出異議。辛偉誠承認柏斐文違反有關守則是判斷失誤，但她知道有關問題後自動提出來，並承擔錯誤。辛偉誠稱樂意對方返回內閣，認為柏斐文具經驗，並為新政府帶來穩定。有報道指，公務員首長聞柏斐文的委任「大怒」。