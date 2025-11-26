熱門搜尋:
國際
2025-11-26 16:30:00

兒女屍首藏行李 新西蘭韓裔母被判終身監禁

兒女屍首藏行李 新西蘭韓裔母被判終身監禁。（美聯社）

一名韓裔紐西蘭籍女子，涉嫌殺害2名子女並塞入行李箱棄屍倉庫，案件轟動兩地社會，紐西蘭法院今宣判她判處終身監禁。

《韓聯社》報道，這名女子是現年44歲的李夏京（Hakyung Lee，音譯），主審法官范寧（Jeffery Venning）宣判時指出，李女在丈夫過世後無法負擔撫養責任，犯下駭人罪行，「她在婚姻期間高度依賴丈夫，在丈夫患病及過身後無法承受壓力，可能也無法忍受孩子們時時讓她回想起過往被奪走的幸福生活。」

最少服刑17年

報導指出，李女在法庭上由保全與口譯員陪同，聽取量刑時面無表情。法院宣判李女終身監禁，且至少須服刑17年，不得假釋。

倫常慘案發生於2018年，她將抗憂鬱劑摻入果汁，讓6歲兒子趙敏宇（Minu Jo，音譯）與8歲女兒趙允兒（Yuna Jo，音譯）喝下，導致兩人死亡，之後她將一對兒女的遺體塞入行李內，棄置在奧克蘭一處倉庫後逃往南韓。

稱因丈夫去世嚴重抑鬱

直到2022年，她欠交租金導致庫存物被拍賣，一名中標的人拿到行李箱，赫然發現裡面竟是2具孩童屍體後報案。疑犯在南韓蔚山落網，被引渡回紐西蘭受審。李女稱，她丈夫於2017年因癌症去世，她陷入嚴重抑鬱，犯案時處於精神異常，屬「心神喪失」狀態。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

