兒女屍首藏行李 新西蘭韓裔母被判終身監禁

一名韓裔紐西蘭籍女子，涉嫌殺害2名子女並塞入行李箱棄屍倉庫，案件轟動兩地社會，紐西蘭法院今宣判她判處終身監禁。

《韓聯社》報道，這名女子是現年44歲的李夏京（Hakyung Lee，音譯），主審法官范寧（Jeffery Venning）宣判時指出，李女在丈夫過世後無法負擔撫養責任，犯下駭人罪行，「她在婚姻期間高度依賴丈夫，在丈夫患病及過身後無法承受壓力，可能也無法忍受孩子們時時讓她回想起過往被奪走的幸福生活。」

最少服刑17年

報導指出，李女在法庭上由保全與口譯員陪同，聽取量刑時面無表情。法院宣判李女終身監禁，且至少須服刑17年，不得假釋。