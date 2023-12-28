兒子聖誕節用AI讓父親「復活」亡夫暖心叮囑讓母親爆喊(有片)

感人的聖誕禮物……美國密蘇里州27歲男子威利特(Philip Willett)在TikTok表示，父親約翰(John Willett)與胰腺癌搏鬥多年後，於去年離世，今年聖誕節，他希望為母親做點事，便以AI方式讓父親「復活」。 威利特使用ElevenLabs文字轉語音軟件，成功配對出與父親相近的語氣和聲調，他第一次聽到製成品即「起雞皮」，「我輸入的第一句話是『Hey，親愛的』，爸爸最常對我們說的就是這句話」。 威利特用父親的聲音製作語音聖誕卡，送給媽媽。從影片可見，母親打開數碼聖誕卡，裡面滿是她與丈夫的合照，突然傳出已故丈夫的聲音向她打招呼，讓她感動得哭起來。

父親的AI聲音向母親表示，「Hey，親愛的，我愛你，我聽到了你的禱告，我只想讓你知道，你是孩子們心目中最好的母親，是全世界最堅強的女人，我永遠都在你身邊，聖誕快樂」。