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國際
2023-12-28 08:45:47

兒子聖誕節用AI讓父親「復活」亡夫暖心叮囑讓母親爆喊(有片)

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母親打開聖誕卡，聽到亡夫的聲音後感動落淚。(互聯網)

母親打開聖誕卡，聽到亡夫的聲音後感動落淚。(互聯網)

感人的聖誕禮物……美國密蘇里州27歲男子威利特(Philip Willett)TikTok表示，父親約翰(John Willett)與胰腺癌搏鬥多年後，於去年離世，今年聖誕節，他希望為母親做點事，便以AI方式讓父親「復活」。

威利特使用ElevenLabs文字轉語音軟件，成功配對出與父親相近的語氣和聲調，他第一次聽到製成品即「起雞皮」，「我輸入的第一句話是『Hey，親愛的』，爸爸最常對我們說的就是這句話」。

威利特用父親的聲音製作語音聖誕卡，送給媽媽。從影片可見，母親打開數碼聖誕卡，裡面滿是她與丈夫的合照，突然傳出已故丈夫的聲音向她打招呼，讓她感動得哭起來。

父親的AI聲音向母親表示，「Hey，親愛的，我愛你，我聽到了你的禱告，我只想讓你知道，你是孩子們心目中最好的母親，是全世界最堅強的女人，我永遠都在你身邊，聖誕快樂」。

母親與兒子擁抱。(互聯網)

母親與兒子擁抱。(互聯網)

網民也受感動

影片曝光後累計逾600萬次點擊，許多網友大受感動，紛紛留言「我也被感動到哭了」、「這是最好的禮物，也想知道你是怎麼做到的」、「我父親兩年前也因為胰臟癌過世，我也一直很想念他」。

微妙的影響

威利特表示，他發現這聖誕禮物為母親帶來了意料之外的影響，母親似乎獲得很大的安慰，更能適應沒有父親的聖誕節，「這禮物幫助她可時常思念父親，知道對方永遠不會消失」。

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