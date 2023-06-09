兒子與女友吵架鬧上警局　英國婦持5萬伏特電槍「拜訪」女方：把你們都殺了

母親不滿兒子和女友吵架後被帶回警局，氣得拿電擊槍到對方家中理論。（示意圖／Pixabay）

記者鄒慈芸／綜合報道

英國霍里奇（Horwich）一名母親因為自己的兒子和女友發生口角，被警方逮捕，氣得手持5萬伏特的電槍，到對方家門口理論，甚至放下狠話，威脅要把對方「全都殺了」。

「妳是個令人作嘔的卑鄙小女孩」

據英國《鏡報》（The Mirror）報道，事件發生在2021年2月25日早上11點，當時59歲的夏斯蒂（Dawn Chaisty）出現在兒子霍爾登（Josh Holden）的女友薩格登（Kirsty Sugden）家門口，因為就在前一天晚上，兒子因為和薩格登發生爭吵，被警方帶回拘留一晚，因此夏斯蒂氣得上門興師問罪。

不過當時來應門的，是薩格登的妹妹，就在她打開門後，夏斯蒂拿著5萬伏特的電擊槍指著對方，不斷喊道「妳是個令人作嘔的卑鄙小女孩」，離去前還揚言「你們都會死，我會再回來，把你們都殺了」。