兒子與女友吵架鬧上警局　英國婦持5萬伏特電槍「拜訪」女方：把你們都殺了

記者鄒慈芸／綜合報道
英國霍里奇（Horwich）一名母親因為自己的兒子和女友發生口角，被警方逮捕，氣得手持5萬伏特的電槍，到對方家門口理論，甚至放下狠話，威脅要把對方「全都殺了」。
「妳是個令人作嘔的卑鄙小女孩」
據英國《鏡報》（The Mirror）報道，事件發生在2021年2月25日早上11點，當時59歲的夏斯蒂（Dawn Chaisty）出現在兒子霍爾登（Josh Holden）的女友薩格登（Kirsty Sugden）家門口，因為就在前一天晚上，兒子因為和薩格登發生爭吵，被警方帶回拘留一晚，因此夏斯蒂氣得上門興師問罪。
不過當時來應門的，是薩格登的妹妹，就在她打開門後，夏斯蒂拿著5萬伏特的電擊槍指著對方，不斷喊道「妳是個令人作嘔的卑鄙小女孩」，離去前還揚言「你們都會死，我會再回來，把你們都殺了」。
須從事兩年社區服務
碰上此事的薩格登完全被嚇壞，趕快報警尋求協助，警方循線來到夏斯蒂家中後，在她的房間床上找到了電槍，不過對於叫囂一事，夏斯蒂堅稱自己不知情，她表示，電擊槍只是為了防身，因為自己曾被性侵過。
接著，夏斯蒂提出了精神鑑定報告，證明自己需要接受治療，事後警方僅將她的電擊槍沒收，法院則是判她須從事兩年的社區服務。不過對於這樣的結果，薩格登感到相當不滿，她認為夏斯蒂很明顯具有攻擊性，讓她繼續在外活動，只會危及其他人的人身安全。
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