兒童飲沙冰小心中毒！英國愛爾蘭錄21宗個案須送院 這成份出事

英國與愛爾蘭近年發生21宗兒童飲用沙冰後出現急性中毒症狀的案例，引起關注。根據愛爾蘭都柏林大學研究人員的最新研究，事件可能與沙冰中添加的「甘油」(glycerol)有關。
外媒報道，某些沙冰會甘油取代糖分，除了降低含糖量之餘，亦可防止沙冰結成一塊。甘油屬一種常見的食品添加劑，廣泛用於保濕劑、溶劑和甜味劑。
令人關注的是，家長往往無從得知沙冰所加入的甘油份量有多少，一旦子女飲用過量，可能導致甘油中毒，出現失去意識、低血糖、代謝性酸中毒等急性症狀，嚴重時需送院。
英4歲女童喝500ml沙冰後入院
根據紀錄，英國及愛爾蘭的21宗案例，涉事兒童送院時均被診斷為低血糖，其中15人是在飲用沙冰後1小時內出現症狀。據報其中一人未有理會醫生叮囑，其後再次飲用沙冰，結果又在喝罷後沙冰後1小時內出現急性症狀。英媒指，蘭開夏郡一名4歲女童Marnie Moore因喝了500毫升沙冰後不適，最終留院了3日。
相關研究已發表在國際期刊《兒童疾病檔案》(Archives of Disease in Childhood)中。主要作者克魯舍爾(Ellen Crushell)指，世界各地每日都有兒童喝沙冰，上述21宗案例恐怕是冰山一角，估計有兒童只出現嘔吐等輕微症狀，而未引起關注。英國食品標準局(FSA)目前建議4歲以下幼童避免飲用含甘油沙冰，11歲以下兒童則不應飲用超過1杯。