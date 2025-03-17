兒童飲沙冰小心中毒！英國愛爾蘭錄21宗個案須送院 這成份出事

英國4歲女童Marnie Moore喝了500毫升沙冰後不適，最終留院了3日。(互聯網)

英國與愛爾蘭近年發生21宗兒童飲用沙冰後出現急性中毒症狀的案例，引起關注。根據愛爾蘭都柏林大學研究人員的最新研究，事件可能與沙冰中添加的「甘油」(glycerol)有關。

外媒報道，某些沙冰會甘油取代糖分，除了降低含糖量之餘，亦可防止沙冰結成一塊。甘油屬一種常見的食品添加劑，廣泛用於保濕劑、溶劑和甜味劑。

令人關注的是，家長往往無從得知沙冰所加入的甘油份量有多少，一旦子女飲用過量，可能導致甘油中毒，出現失去意識、低血糖、代謝性酸中毒等急性症狀，嚴重時需送院。