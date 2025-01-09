入冬最強寒流襲日本南韓 青森6死92傷首爾零下10度(有片)

日本和南韓遭入冬以來最強寒流來襲，料周五達至頂峰。日本青森縣降下暴雪，截止周四下午4時，已有6人死亡、92傷；青森市積雪達107厘米，一名51歲女子除雪時從屋頂滑落被埋雪堆裡，送院後證實死亡。截至周四早上8時，福島縣積雪高度已達50厘米，新潟縣也有45厘米。部分公路受大雪影響須關閉。

日本氣象廳稱，從周四起北日本至西日本的日本海側地區將持續降雪，部分平地可能出現大雪。預料周五凌晨起24小時內，各地降雪量將達到以下高度，新潟縣約80厘米、東北和北陸及岐阜縣約70厘米、北海道和中國地方約60厘米、近畿地區約50厘米、長野縣和山口縣約40厘米，以及關東北部約30厘米。當局呼籲民眾如非必要不要外出。