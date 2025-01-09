入冬最強寒流襲日本南韓 青森6死92傷首爾零下10度(有片)

日本和南韓遭入冬以來最強寒流來襲，料周五達至頂峰。日本青森縣降下暴雪，截止周四下午4時，已有6人死亡、92傷；青森市積雪達107厘米，一名51歲女子除雪時從屋頂滑落被埋雪堆裡，送院後證實死亡。截至周四早上8時，福島縣積雪高度已達50厘米，新潟縣也有45厘米。部分公路受大雪影響須關閉。
日本氣象廳稱，從周四起北日本至西日本的日本海側地區將持續降雪，部分平地可能出現大雪。預料周五凌晨起24小時內，各地降雪量將達到以下高度，新潟縣約80厘米、東北和北陸及岐阜縣約70厘米、北海道和中國地方約60厘米、近畿地區約50厘米、長野縣和山口縣約40厘米，以及關東北部約30厘米。當局呼籲民眾如非必要不要外出。
南韓全國受寒流影響 纜車故障遊客寒風受困1小時
南韓全國均受寒流影響，多地錄得入冬以來最低溫紀錄，首爾今早8時錄得攝氏零下10.2度，加上強風體感溫度低至零下16.7度。江原道的大關嶺面和鐵原郡更分別低至零下16.9度和13.6度。南韓氣象廳稱，氣溫至周日(12日)才會回升至去年水平，下周後期再次迎來寒流。另外，全羅北道茂朱郡德裕山度假村的周四有纜車在半空故障停下來，遊客被困在車廂裡，於超過零下10度寒風中受困近1小時才獲救。