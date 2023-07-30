入境文件出錯 貓貓無法踏足峇里島 女子折騰35小時怒轟華航

一名美國網紅計劃帶10歲大的愛貓，一同前往印尼峇里島暫住10個月，然而在她辦理完動物入境的所有必需文件後，卻在台灣轉機時遭到華航拒絕，表示她的貓貓無法入境峇里島，並要求該名網紅立刻自費返回美國。她氣得在桃園機場拍影控訴華航處理失當。

一位名叫妮娜(Nina Galy)的網紅，在影片中表示，她原本計劃要帶愛貓一同前往峇里島，為此她做了很多「功課」，也付錢向美國的獸醫和相關單位申請文件。而當她在洛杉磯機場辦理check in手續時，地勤還跟她保證一切都沒有問題，並順利拿到行李標籤。然而，當她到達登機閘口時，她才被告知，她尚未替貓貓付登機的費用，妮娜隨即用信用卡付款，她指總共繳付了四筆金額。她又表示，不清楚是甚麼款項，只要貓貓可以上飛機，她沒有意見。

不過，當妮娜到了台灣的桃園機場轉機時，卻收到晴天霹靂的消息：華航的地勤人員表示，她的貓貓無法入境峇里島，因此她必需自費購買機票，和貓貓一起返回美國。當時妮娜一頭霧水，又擔心貓貓已在籠子裡長途飛行了15小時，沒有進食，也沒有上廁所。她懇求地勤讓她看看貓貓，但機場人員並沒有答應她的請求，她氣得哭了：「有人在乎牠是一隻已長時間沒進食過的動物嗎？」

貓貓忍受35小時折騰後平安回家

事後，妮娜了解清楚來龍去脈後表示，由於印尼有許多島嶼，每個地方的入境規定不一，她的貓貓可以入境雅加達，卻無法入境峇里島。她譴責那些辦理手續的單位和獸醫，指責他們只顧收費，卻沒有搞清楚入境規則。所幸貓貓在經過來回共35小時的折騰後，總算平安回家，現在由妮娜的父母照顧著。

根據《東森新聞》報道，華航對此回應，這事件是由於洛杉磯代理地勤疏忽，接了今次寵物托運。在該位旅客候機時，他們已主動餵飼寵物，目前已經聯絡旅客後續處理。

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