入錯密碼iPhone鎖機10年！女子苦等到夠鐘只為一件事 全網淚崩｜網上熱話

iPhone連續多次入錯密碼會被鎖機，內地有用戶因此竟被鎖機10年，更令人驚訝的是她居然等了10年才解鎖，為的是當中的寶物——已離世貓貓的片段。事件令網民佩服之餘，也感動不已。

事主是據報居於江蘇的網紅「伊娜娜」，日前在《抖音》上載片段，說她本來用iPhone 4s，至2015年換了新手機，「它不知道被誰給鎖了(字幕附注指應該是父母入錯密碼)」。她指，當時屏幕顯示要等超過8萬小時、即逾10年時間才能解鎖。

iPhone鎖機｜10年後查看 尚餘288分鐘解鎖

因當時她已換了新手機，故也不以為意，加上她也因不捨得刪除手機中的資料，便把該部iPhone4s收藏起來。至近日她突然想起該部iPhone 4s，於是心血來潮買來充電線為它充電，然後重新開機，發現鎖機時間只餘288分鐘，她亦因此拍片紀錄事件。