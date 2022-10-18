入錯波踩錯油　日本數百年歷史最古老廁所遭撞毀(有片)

日本開關吸引大批旅客到訪，不少人都期待到當地享受購物觀光，但如果想到訪京都市的東福寺內具有數百年歷史、被譽為最古老廁所「東司」就可能會失望，因為古跡周一被一名粗心大意的司機開倒車闖入，導致內部多處遭受到嚴重的損壞，需要暫停開放。

綜合報道，京都府東山區警處及東福寺指出，昨日上午約9點半，1名來自京都古文化保存協會的30歲男職員，跟隨團隊開車前往東福寺進行考察，詎料他在尋找停車位期間，疑似誤入車檔，加上用力猛踩油門，導致倒車衝入後方的「東司」內。

肇事司機：沒有意識入錯車檔就踩了油門

雖然事件未有造成任何人員傷亡，但「東司」的木製大門與梁柱，都受到嚴重破壞。東福寺的資料研究所所長石川登志雄則表示：「我聽到巨響後急忙趕到現場，竟然看到有架車撞入古蹟內部，對此感到非常震驚，因為以前從沒發生這麼嚴重的事故，希望能夠早日完成東司的修復」。至於肇事司機則指，當時沒有意識入錯車檔就踩了油門。

有報道指，東福寺創建於13世紀的臨濟宗東福寺派，為日本佛教中臨濟宗東福寺派的大本營，而「東司」則是15世紀建造而成，當時是做為僧侶專用的廁所，現在則以日本「現存最古老的廁所」名義被列為國家重要文化財產之一。