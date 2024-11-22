內地加密貨幣大亨孫宇晨投得 天價香蕉逾4800萬成交

意大利藝術家Maurizio Cattelan於2019年創作的掛牆香蕉作品《Comedian》，曾為美國邁阿密巴塞爾藝術博展帶來極大爭議。作品之後在全球巡迴展覽(期間有更換香蕉)，日前公開拍賣，結果由內地加密貨幣大亨孫宇晨以620萬美元(約4,836萬港元)投得，遠超原先估計的100萬至150萬美元(約780萬至1,170萬港元)。孫宇晨表示將會吃掉該香蕉。

《Comedian》其實過去已被拍賣3次，但今次是首於蘇富比這級數的拍賣行公開拍賣。蘇富比解釋，《Comedian》是一件概念性藝術品，每次裝置都會更換實際的實體材料，並指今次拍賣的並非2019年首次展出的原件，中標者將獲得真品證書，附上關於如何重現《Comedian》的具體說明，還包括一卷膠紙和一隻香蕉，後者可隨時更換。

期待為藝術愛好者帶來更多靈感和影響

7名買家在周三舉行的拍賣會出價，孫宇晨在5分鐘的激烈競投後勝出，據報他在本港觀看拍賣過程並透過電話出價。他之後在社交平台X宣布，「我買下了那根香蕉！！！」並解釋為何要競投，「這不僅是一件藝術品，更是一種連接藝術、meme和加密社區的文化現象。我相信它將激發更多思考和討論，並成為歷史的一部分……期待它能為全球藝術愛好者帶來更多的靈感和影響。」

香蕉以2.7港元購自紐約生果檔

孫宇晨表示將會吃掉該隻香蕉。據報今次的香蕉是購自美國紐約曼克頓一個生果檔，售價0.35美元(約2.7港元)，生果檔孟加拉裔老闆稱事前並不知它會成為「天價香蕉」。過去《Comedian》的香蕉曾在展覽時被吃掉，紐約行為藝術家David Datuna於2019年的巴塞爾藝術展中，吃掉貼在牆上的香蕉，聲言是跟作品互動的藝術行為；南韓一名藝術系學生Noh Huyn-soo則於23年的首爾展覽吃掉香蕉，聲言因為「肚餓」，並把蕉皮貼回牆上，其後也解釋是藝術行為。