內地女在布吉島浮潛時不幸溺水腦死亡 疑遭水上電單車撞多處受傷（圖／翻攝自微博）

內地江西省一名女子春節期間赴泰國旅遊，在布吉島浮潛時溺水，被其他遊客發現救起送院，後被醫生宣布腦死亡，有目擊者稱傷者疑似被水上電單車撞上。傷者家屬希望能夠聯絡到更多目擊者，以還原事發過程。

送到醫院第二天就被醫生宣布腦死亡 據內地媒體《橙柿互動》17日報道，這名遊客6日在泰國布吉島浮潛時溺水，她的姐姐鐘小姐表示，妹妹被送到醫院第二天（7日）就被醫生宣布腦死亡，但她實在沒有辦法放棄。 據報道，現場目擊者之一、內地遊客楊姓男子稱，6日與他同船的2名法國遊客在浮潛時，和另一名開水上電單車的泰國當地人發現了傷者。由於語言不通，他們用英語交流，把人救起後，泰國當地人對傷者進行CPR（心肺復甦術），旁邊圍著不少人，不久後傷者就被轉移到了船上，送去布吉島的醫院。

目擊者懷疑是水上電單車撞到了傷者 楊男稱，除了語言交流，法國人還用手勢和他比劃，「他們說當時聽到了『咚』的一聲響，懷疑是水上電單車撞到了鐘小姐妹妹，但是那個泰國人說『咚』的一聲是他跳下水去救人的聲音。」 楊男表示，事發現場的游樂項目除了浮潛，還有水上電單車。儘管水上電單車和浮潛的區域是各自分開的，而且都用了浮標作為區分，但他也看到部分水上電單車也比較容易進入浮潛區域。目前他已聯繫到鐘小姐並提供相關線索。