內地女在布吉島浮潛時不幸溺水腦死亡　疑遭水上電單車撞多處受傷

內地江西省一名女子春節期間赴泰國旅遊，在布吉島浮潛時溺水，被其他遊客發現救起送院，後被醫生宣布腦死亡，有目擊者稱傷者疑似被水上電單車撞上。傷者家屬希望能夠聯絡到更多目擊者，以還原事發過程。
送到醫院第二天就被醫生宣布腦死亡
據內地媒體《橙柿互動》17日報道，這名遊客6日在泰國布吉島浮潛時溺水，她的姐姐鐘小姐表示，妹妹被送到醫院第二天（7日）就被醫生宣布腦死亡，但她實在沒有辦法放棄。
據報道，現場目擊者之一、內地遊客楊姓男子稱，6日與他同船的2名法國遊客在浮潛時，和另一名開水上電單車的泰國當地人發現了傷者。由於語言不通，他們用英語交流，把人救起後，泰國當地人對傷者進行CPR（心肺復甦術），旁邊圍著不少人，不久後傷者就被轉移到了船上，送去布吉島的醫院。
目擊者懷疑是水上電單車撞到了傷者
楊男稱，除了語言交流，法國人還用手勢和他比劃，「他們說當時聽到了『咚』的一聲響，懷疑是水上電單車撞到了鐘小姐妹妹，但是那個泰國人說『咚』的一聲是他跳下水去救人的聲音。」
楊男表示，事發現場的游樂項目除了浮潛，還有水上電單車。儘管水上電單車和浮潛的區域是各自分開的，而且都用了浮標作為區分，但他也看到部分水上電單車也比較容易進入浮潛區域。目前他已聯繫到鐘小姐並提供相關線索。
傷者後肩、手臂、小腿等多處有傷痕
據報道，鐘小姐稱之前看到妹妹的後肩、手臂、小腿等多處有傷痕，但距離事發當天已有10天，要了解這些傷痕從何而來恐變得更為複雜。她希望能夠盡快聯絡到當時參與救人的2名法國遊客，或能還原事發過程。
鐘小姐表示，她已和相關責任方就後續事宜進行了協商，對方提出醫療費50萬泰銖（約11.5萬港元）、死亡賠償100萬泰銖（約23萬港元）的賠償方案，「他們認為自己盡到了風險告知的義務，責任要我們自己承擔 」。
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