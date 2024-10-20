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2024-10-20 19:26:55

內地女東京買FENDI 因店員一舉動嬲爆 店方4人下跪道歉｜網上熱話

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女事主不忿當日店員問都沒問她，便把她試披的披肩取走。(互聯網)

女事主不忿當日店員問都沒問她，便把她試披的披肩取走。(互聯網)

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去日本旅遊購物是一大行程，內地一名女子日前在日本東京銀座名店FENDI購物時，因店員一個舉動令她感到不受尊重，向店方投訴，4名店員未幾向她下跪道歉。女事主之後向FENDI總公司投訴，銀座店店長翌日帶同3名同事，再上門到酒店向女事主送上餅乾再度道歉。

日本旅遊｜試披肩後決定買 等店員拎新貨 

女事主「安妮大頭仔」在小紅畫講述她遭受不禮貌對待的經過。她表示日前在東京銀座的FENDI想買一條黑色羊毛披肩，試披後覺得滿意，店員稱有3條庫存，便替她拿新貨，當時披肩仍披在她肩上。

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日本旅遊｜另一店員突上前 取下事主披肩 

女事主繼續照鏡細看身上的披肩，但此時一名四五十歲、脫髮的男店員「突然走到我身邊，沒有經過我的允許」、「上手觸摸我的披肩直接從我身上拽下來拿走」，拿給他正在接待的客人試穿，「全程一句解釋也沒有」。

經理、兩店員及翻譯在店內下跪，向女事主道歉。(互聯網) 女事主不忿店員從她身上取下正在試披的披肩。(互聯網) 女事主不忿店員從她身上取下正在試披的披肩。(互聯網) 女事主不忿店員從她身上取下正在試披的披肩。(互聯網) FENDI銀座店長帶同餅乾到酒店向女事主道歉。(互聯網) FENDI銀座店長帶同餅乾到酒店向女事主道歉。(互聯網) FENDI總部向女事主發信道歉。(互聯網) FENDI銀座店長向女事主發信道歉。(互聯網)

女事主待接待她的店員回來，便立即質問對方，但因對方英語欠佳，女事主便要求見經理。之有有中文翻譯前來了解，帶她的店員去找經理，女事主稱期間「無人理睬」，丟下她及妹妹乾等。

日本旅遊｜經理 兩店員及翻譯4人「排排跪」道歉 

經理之後請求女事主去二樓一處人少的地方交涉，經理、兩名店員及翻譯4人一排的跪下向女事主道歉，解釋取走披肩的店員事前有問過招待女事主的店員，才從她身上取下披肩，但女事主堅持他們「沒徵得我同意」。

日本旅遊｜女事主網上公開事件並向FENDI總部投訴

女事主向他們問如何作出披訴，據報他們說沒有特殊渠道，女事主決定在網上公開事件，並向FENDI意大利總部投訴。女事主又指店經理稱店內沒有閉路電視，但其實是有，認為經理因想包庇員工而說謊。

日本旅遊｜店長帶同經理店員翻譯4人到酒店再道歉 

據報翌日銀座店長、經理、拿走她披肩的店員以及另一名翻譯，到來女事主入住的酒店大堂，再次向她道歉，並送上一盒餅乾，店長向她承諾會加強員工培訓。女事主指她的最終訴求是「對內部管理和員工培訓進行整頓……最重要的一點是，讓我消氣」，而她亦收到FENDI總部的道歉電郵。

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