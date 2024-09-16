內地婦大鬧東京羽田機場互扯耳仔對罵 日本警察勸交不成超無奈(有片)

社交平台「X」近日流傳片段顯示，兩名中國中年婦人在東京羽田機場大打出手，兩人互扯耳朵不放，一名日本警察在旁不停勸交，四周圍著大群候機旅客拍攝、看熱鬧。 日本警察勸交 雞同鴨講 媒體報道，事發於本月14日，兩名中國大媽疑因為登機排隊問題起爭執。從當日上傳「X」的影片可見，兩名婦人一邊互扯著對方耳朵、頭髮，一邊大聲咆哮：「你把我推過去的！」、「是你先推的人！」、「你先打我的！」兩人激烈吵架，引來大批旅客圍觀，場面混亂，一名日本警察前來調解，但看來束手無策。由於語言不通，警察邊講話邊比劃著手勢。

疑因插隊起爭執 目擊者表示，事發原因是一名婦人想插隊，另一人上前理論，結果兩人互相不讓，最終大打出手，在場旅客紛紛拿起手機拍攝，現場一片混亂。片段可見，兩名大媽最終放手，日本警察對她們繼續說話。