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國際
2024-09-16 20:11:00

內地婦大鬧東京羽田機場互扯耳仔對罵 日本警察勸交不成超無奈(有片)

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片段可見，兩名中國婦人在東京羽田機場大打出手，互扯耳朵，日本警察在旁勸交。(互聯網)

片段可見，兩名中國婦人在東京羽田機場大打出手，互扯耳朵，日本警察在旁勸交。(互聯網)

社交平台「X」近日流傳片段顯示，兩名中國中年婦人在東京羽田機場大打出手，兩人互扯耳朵不放，一名日本警察在旁不停勸交，四周圍著大群候機旅客拍攝、看熱鬧。

日本警察勸交 雞同鴨講

媒體報道，事發於本月14日，兩名中國大媽疑因為登機排隊問題起爭執。從當日上傳「X」的影片可見，兩名婦人一邊互扯著對方耳朵、頭髮，一邊大聲咆哮：「你把我推過去的！」、「是你先推的人！」、「你先打我的！」兩人激烈吵架，引來大批旅客圍觀，場面混亂，一名日本警察前來調解，但看來束手無策。由於語言不通，警察邊講話邊比劃著手勢。

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疑因插隊起爭執

目擊者表示，事發原因是一名婦人想插隊，另一人上前理論，結果兩人互相不讓，最終大打出手，在場旅客紛紛拿起手機拍攝，現場一片混亂。片段可見，兩名大媽最終放手，日本警察對她們繼續說話。

片段可見，兩名中國婦人在東京羽田機場打架，互扯耳朵。(互聯網) 日本警察勸交，邊講話邊比劃著手勢。(互聯網) 兩名婦人終於放手。(互聯網) 日本警察繼續說話。(互聯網)

內地網民：太丟臉！

片段亦在內地社交網瘋傳，不少內地網友直斥兩人「太丟臉！」，有人說「我自己都覺得好羞恥！」。也有人說，「之前去日本旅遊，最煩的就是遇到這類丟臉都要丟出國的人了。看到的都是有一定年紀的，明明飛機有座位編碼，偏偏要排隊搶著上飛機霸位置，坐了人家位置還很理直氣壯的怪你不懂變通，還會罵罵咧咧。空乘人員都很無奈」。在社交平台「X」，有網友卻把目光放在那名日本警察身上，笑稱這名警察看上去像是現場比武的裁判。

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