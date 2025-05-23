內地客混淆日本「中國銀行」　中國外交官：取名有「碰瓷」嫌疑

日本本州西部稱為「中國地區」，故此不時與「中國」產生混淆。早前，中國駐巴基斯坦領事張和清就在社交平台上，質疑日本地方銀行「中國銀行」在取名時蹭熱度以及有「碰瓷」的嫌疑。日本媒體就向銀行方面了解，銀行回應指對於張和清帖文的意圖不了解，但表明不是利用知名度或進行欺詐。
駐巴基斯坦中國大使張和清，在上周五（16日）於社交平台，貼出一張日本中國銀行在店門外的告示，表明這是日本的銀行，而非中國國有的中國銀行。張和清在貼文上指「當初取這名字的時候，沒想到會有今天這種情況嗎？沒人覺得有蹭熱度、碰瓷的嫌疑嗎？難道不是想借着相似名稱打響知名度？現在來撇清關係，不是自相矛盾？難道不是想兩頭獲利？不就是既想借熱度，又怕擔上不好的名聲嗎？」
銀行分行近唐人街憂遊客誤會
日本《產經新聞》於是以這個帖文向日本的中國銀行進行查詢。銀行透露，有關的告示是在神戶市的分店門外，目的是向中國人作出提醒的，因為該店鄰近神戶著名唐人街的「南京町」，因此有不少訪日的中國遊客把銀行誤作為中國的中國銀行，為了防止遊客的混淆，他們才在門外貼上有關告示。
銀行在1930年由3間當地銀行合拼，並改名「中國銀行」，銀行在1990年8月於中國的上海開設分行，並以「日本CHUGOKU銀行」的名稱來避免混淆。銀行向媒體表示：「為了避免人們錯誤進入店內，會派發單張提醒他們注意。」對於張和清的帖文，銀行指：「不了解帖文的目的，但相信不是是要利用知名度或是進行任何的欺詐。」
日本的「中國地方」一詞，早在平安時代（794年至1185年）已使用，而現有的用法是基於當時與京都距離來劃分為「近國」、「中國」及「遠國」，當中「中國地方」就是指當時劃分的山陰及山陽道。日本中國銀行的總站設在岡山，岡山縣也是日本中國地方之一，其餘還包括鳥取、島根、廣島及山口5縣。