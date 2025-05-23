內地客混淆日本「中國銀行」　中國外交官：取名有「碰瓷」嫌疑

日本本州西部稱為「中國地區」，故此不時與「中國」產生混淆。早前，中國駐巴基斯坦領事張和清就在社交平台上，質疑日本地方銀行「中國銀行」在取名時蹭熱度以及有「碰瓷」的嫌疑。日本媒體就向銀行方面了解，銀行回應指對於張和清帖文的意圖不了解，但表明不是利用知名度或進行欺詐。

駐巴基斯坦中國大使張和清，在上周五（16日）於社交平台，貼出一張日本中國銀行在店門外的告示，表明這是日本的銀行，而非中國國有的中國銀行。張和清在貼文上指「當初取這名字的時候，沒想到會有今天這種情況嗎？沒人覺得有蹭熱度、碰瓷的嫌疑嗎？難道不是想借着相似名稱打響知名度？現在來撇清關係，不是自相矛盾？難道不是想兩頭獲利？不就是既想借熱度，又怕擔上不好的名聲嗎？」