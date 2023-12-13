內地抖音網紅77Seven拍片批曼谷不安全 犯一事遭泰國指控違簽證條例

內地網紅到各地玩不時拍片放上抖音分享，當中有讚有彈，但一名女網紅早前到泰國曼谷拍片批評紅燈區危險，一個女仔不要去，卻因此惹上官非。網名叫「77Seven」的王子瑜(音譯、Ziyu Wang)女網紅在保鑣暗中保護下前往有曼谷紅燈區之稱的Nana街(Soi Nana)，在片中稱這條街上「99%的人都不正經」，並以標題「女孩子千萬不要一個人來曼谷Nana」上載片段到社交網。
片段迅即引起內地和泰國網民關注，「77Seven」更被帶往警署調查。「77Seven」雖將影片下架兼拍片道歉，但似乎未能平息事件。美國有線新聞網絡(CNN)周三引述泰國移民局副局長潘薩納(Phanthana Nutchanart)稱，王涉在泰國本土於網上銷售物品，違反簽證條例。
抖音網紅77Seven｜抖音分享獨闖曼谷Nana街短片
CNN報道，警方指王於11月2日持旅遊簽證到曼谷，她在沒有工作簽證下於泰國工作，警方正調查，「我們傳召她，並通知她違反簽證條例」。28歲的「77Seven」自稱是「旅行自媒體」，有近270萬粉絲。她於12月5日在抖音分享獨闖Nana街頭短片，她在片段開首呼籲大家不要模仿。片段顯示，她沿街行走時男子都眼望望她，然後當她站於街上低頭望手機時，有一名男子上前搭訕；「77Seven」一邊揮手示意拒絕，一邊講「sorry(對不起)」走開。她行遠後說，那男子說「how are you today，真人家給你一下拉走的話，女孩子根本就沒有反應的時間，所以說我覺得這個地方，女孩子一個人不要來，真的會很危險。因為你不知道你在這邊會碰到甚麼樣的人。來這邊的99%的人，他都不正經。」
片段在網上瘋傳，不少泰國網民批評「77Seven」詆毀泰國影像和過於誇大危險。「77Seven」在道歉片中否認蓄意破壞泰國聲譽。她解釋製作影片的目的是想提醒外國人，尤其是女性，需要多加謹慎的地方。