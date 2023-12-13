內地抖音網紅77Seven拍片批曼谷不安全 犯一事遭泰國指控違簽證條例

內地網紅到各地玩不時拍片放上抖音分享，當中有讚有彈，但一名女網紅早前到泰國曼谷拍片批評紅燈區危險，一個女仔不要去，卻因此惹上官非。網名叫「77Seven」的王子瑜(音譯、Ziyu Wang)女網紅在保鑣暗中保護下前往有曼谷紅燈區之稱的Nana街(Soi Nana)，在片中稱這條街上「99%的人都不正經」，並以標題「女孩子千萬不要一個人來曼谷Nana」上載片段到社交網。

片段迅即引起內地和泰國網民關注，「77Seven」更被帶往警署調查。「77Seven」雖將影片下架兼拍片道歉，但似乎未能平息事件。美國有線新聞網絡(CNN)周三引述泰國移民局副局長潘薩納(Phanthana Nutchanart)稱，王涉在泰國本土於網上銷售物品，違反簽證條例。