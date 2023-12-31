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國際
2023-12-31 22:43:09

內地男子泰國機上偷去名牌手袋　袋內裝有追蹤器　人贓並獲

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一名泰國女子的名牌袋遭竊。（示意圖／Pixabay）

泰國傳媒報道，一名內地男子12月30日在前往曼谷的飛機上偷走了一名泰國女子的名牌手袋，沒想到受害者的袋內裝有追蹤器，讓警方得以迅速鎖定嫌犯，當場人贓俱獲。

據泰國《7頻道》報道，一名泰國女乘客從海外搭機返國，抵達素萬那普國際機場正要下機時，突然發現放在自己頭頂行李艙內的名牌手袋，竟不翼而飛。

她於是立刻向機場警方通報，受害者表示，包裡放有一個AirTag（即蘋果推出的定位追蹤設備），打開定位追蹤後發現失物在「Soi King Kaew 43」附近街區。

泰國機場特別行動隊立刻調閱監視器畫面，發現確實有一名與女乘客搭乘同一班飛機，身穿黑色外套、牛仔褲的男子，在追蹤器顯示的附近位置留宿。經調查後發現，該名男疑犯正計劃離開泰國，警方立即展開追蹤並通知航空公司。

男子在機場被捕

據泰國皇家警察塔南猜（Thananchai Suebsrikhajornrat）中校通報，當該名男疑犯搭車從飯店抵達機場時，受害者包內的追蹤器也定位到了此處，守候多時的警方隨即逮捕男子。

經警方調查，得知疑犯是名30歲的中國籍男子，他當時正準備與朋友前往柬埔寨金邊。由於疑犯否認偷竊，亦不配合調查，警方申請逮捕令將其逮捕。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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