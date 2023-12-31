內地男子泰國機上偷去名牌手袋　袋內裝有追蹤器　人贓並獲

泰國傳媒報道，一名內地男子12月30日在前往曼谷的飛機上偷走了一名泰國女子的名牌手袋，沒想到受害者的袋內裝有追蹤器，讓警方得以迅速鎖定嫌犯，當場人贓俱獲。

據泰國《7頻道》報道，一名泰國女乘客從海外搭機返國，抵達素萬那普國際機場正要下機時，突然發現放在自己頭頂行李艙內的名牌手袋，竟不翼而飛。

她於是立刻向機場警方通報，受害者表示，包裡放有一個AirTag（即蘋果推出的定位追蹤設備），打開定位追蹤後發現失物在「Soi King Kaew 43」附近街區。