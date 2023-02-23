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國際
2023-02-23 16:16:00

內地研究：飲可樂會令睪丸更大更重　睪丸素濃度更高

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研究：飲可樂會令睪丸更大更重，睪丸素更濃。(資料圖片)

研究：飲可樂會令睪丸更大更重，睪丸素更濃。(資料圖片)

中國西北民族大學一項研究指出，飲用可樂會促進睪丸發育及睪固酮分泌。科學家試圖釐清碳酸飲料對男性性器及生育能力的影響，進行老鼠實驗後發現，喝可樂的個體睪丸更大顆，睪丸素(Testosterone)濃度也更高。研究論文已於醫學期刊《內分泌學報》(Acta Endocrinol)發表。

大學研究團隊將多隻老鼠分成5組，一組飲水，2組飲混水的入兩款知名品牌的可樂，餘下2組飲濃度100%的兩款知名品牌的可樂，進行為期15日的觀察，並定期進行驗血及測量睪丸重量等檢測。結果發現，與只飲水和飲用稀釋可樂的組別相比，飲純可樂的老鼠睪丸重量更重，睪丸素濃度更高。

研究對老鼠進行為期15日的觀察，並定期進行驗血及測量睪丸重量等檢測。(《內分泌學報》) 大學研究團隊將多隻老鼠分成5組進行研究。(網上圖片)

結論與過去科學研究發現存矛盾

研究團隊認為，關於「碳酸飲料對人類發育及繁殖功能的影響與機制」，這次實驗結果不僅提供科學基礎，也有助預防前列腺功能障礙及相關癌症。不過，這個結論並未指出碳酸飲料對於睪丸大小及睪固酮分泌的長期影響，並與過去的科學發現互相矛盾。

先前研究指出，含糖飲料及加工食品會降低男性生育能力。一份針對2,500名男性的調查顯示，與完全不喝可樂的男性相比，每日飲用1公升可樂者精子數量少了30%；但亦有研究發現，適當攝取咖啡因能夠促進睪丸素分泌，促進精子產量及睪丸發育。

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