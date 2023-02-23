內地研究：飲可樂會令睪丸更大更重　睪丸素濃度更高

中國西北民族大學一項研究指出，飲用可樂會促進睪丸發育及睪固酮分泌。科學家試圖釐清碳酸飲料對男性性器及生育能力的影響，進行老鼠實驗後發現，喝可樂的個體睪丸更大顆，睪丸素(Testosterone)濃度也更高。研究論文已於醫學期刊《內分泌學報》(Acta Endocrinol)發表。

大學研究團隊將多隻老鼠分成5組，一組飲水，2組飲混水的入兩款知名品牌的可樂，餘下2組飲濃度100%的兩款知名品牌的可樂，進行為期15日的觀察，並定期進行驗血及測量睪丸重量等檢測。結果發現，與只飲水和飲用稀釋可樂的組別相比，飲純可樂的老鼠睪丸重量更重，睪丸素濃度更高。