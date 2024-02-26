內地網民參觀新加坡航空展　稱被禁止登德國軍方運輸機參觀

新加坡舉行的航空展在周日（25日）結束，當中由中國商用飛機建造的C919客機，亦首次在外國亮相。不過有參加展覽的中國網民，周日在微博透露，他們在嘗試登上德國軍方的A400M運輸機時，遭到德國軍方及主辦方的阻撓，而有網民稱部份登機者稱自己是「台灣人」就獲得放行。
有關的展覽上星期在新加坡的樟宜會展中心進行，有參觀的內地網民，分別在微博上指，他們在排隊登上德國空軍的A400M運輸機時，有德國軍方及空中巴士的人員查詢他們的國籍。他們就指，中國及俄羅斯籍的遊客都被禁止登機。其中有網民表示，展覽中的新加坡及馬來西亞軍方都樂意接待中國遊客，僅在A400M前被禁止，而且又指對方態度惡劣。
聲稱台灣人卻獲放行
其中一位內地網民「PLAN_DDG172」透露，他是在上周末（24日）下午排隊登機，稱展區有工作人員向個別人士查問國籍，並告知：「中國人禁止參觀」。又指他試圖與工作人員理論時，遭到在旁的德國軍方人員粗暴對待，並說「Chinese Go Out」。另外有其他網民亦透露，除中國人之外，還有俄羅斯遊客同被禁止，而且不論年齡，有幼童同樣被禁止登機。不過「PLAN_DDG172」就透露，有人卻聲稱自己是台灣人而最後獲准進入，質問台灣是否中國一部份。
飛機的製造商空中巴士回應傳媒查問，就指有留意到有關參觀者稱在登機參觀A400M時出現問題，公司指已經與有關方面進行溝通，並指改善了有關的流程，並確保飛機是對所有觀眾開放。不過未有直接回應有關於中國遊客被禁止登機的事件。