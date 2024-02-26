內地網民參觀新加坡航空展　稱被禁止登德國軍方運輸機參觀

新加坡舉行的航空展在周日（25日）結束，當中由中國商用飛機建造的C919客機，亦首次在外國亮相。不過有參加展覽的中國網民，周日在微博透露，他們在嘗試登上德國軍方的A400M運輸機時，遭到德國軍方及主辦方的阻撓，而有網民稱部份登機者稱自己是「台灣人」就獲得放行。

有關的展覽上星期在新加坡的樟宜會展中心進行，有參觀的內地網民，分別在微博上指，他們在排隊登上德國空軍的A400M運輸機時，有德國軍方及空中巴士的人員查詢他們的國籍。他們就指，中國及俄羅斯籍的遊客都被禁止登機。其中有網民表示，展覽中的新加坡及馬來西亞軍方都樂意接待中國遊客，僅在A400M前被禁止，而且又指對方態度惡劣。