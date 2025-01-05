內地網紅箱根接力賽追拍跑手 被質疑為流量遭日本網民炮轟(有片)

日本每年1月2日和3日會舉行東京至箱根之間的接力賽「箱根驛傳」，今屆發生一段小插曲，一對中國男女被網友指為了社交網流量而追拍跑手，擾亂比賽；以中文大叫「加油」，根本不是為他們打氣。

網紅事後拍片道歉

日本傳媒指，中國知名網紅「沈烏賊」擅自衝進賽道，追逐和拍攝正在山道衝刺的青山學院大學隊員若林宏樹。儘管工作人員大聲阻止，他依然不以為意。有日本網民稱，他們之所以用中文對日本運動員喊「加油」，並不是為了給日本運動員加油，而是為了上載短片，吸引中國觀眾注意。他們邊跑邊拍照，差點撞到一名支持者。這些人只為流量，不理規則。沈烏賊周六(4日)於抖音上傳道歉影片，表示「誠摯地向各位熱愛跑步的朋友抱歉」，聲稱他與同行者未遵守規則，以後將更嚴格要求自己。