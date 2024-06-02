內地網紅自爆涉靖國神社塗鴉兼便溺 聲稱為報復日本排放核污水

日本靖國神社傳出遭到破壞。一名中國籍男子在神社內的一塊石碑上用紅漆塗鴉，還將整個過程拍成影片上傳到小紅書，日本警方現在正調查事件。

涉事內地網紅名叫「鐵頭懲惡揚善」（簡稱「鐵頭」），以打假而聞名，早前因在直播間講述嫖娼過程，引起爭議，被指遭內地全網封禁。就今次事件，「鐵頭」稱是為了報復日本排放核污水。

早前涉嫖娼被全網封禁

據警視廳透露，本月1日凌晨，有不少民眾看到小紅書上有一段中國籍男子在靖國神社石碑上塗鴉的影片。影片中該男子義憤填膺地說：「對於日本政府向海洋排放受污染的水，我們就不能採取行動嗎？」他接着爬上石碑，還做出小便的動作，最後他用紅色噴漆在石碑上噴下「Toilet」便離開現場。

直到早上6點左右，有民眾向在附近巡邏的警員通報，發現有人在靖國神社塗鴉。警方到場後發現神社內的一根石碑真的有紅漆噴上的「Toilet」字眼。現在正以毁損器物罪調查，並查閱附近閉路電視。