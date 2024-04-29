內地「榴槤草莓蓋澆飯」震驚泰國人 網民：這真的能吃？

內地學校飯堂不時出現嚇人的暗黑料理，而最近「抖音」一段在內地夜市所拍的食物短片傳到泰國，連泰國網民也震驚不已。片中夜市攤檔所烹製的是一道「榴槤草莓(士多啤梨)蓋澆飯」，一份48元人民幣，聽到名字已有點驚嚇，再加上製作過程，泰國網民不禁問「這真的能吃？」。只見老闆將新鮮的榴槤肉放入油中爆香，然後加入紅蘿蔔絲炒，之後老闆說加「一點點」味精，點餐的女顧客也傻眼。接著是姜蒜、辣椒粒等調味落鑊與榴槤一起炒。

暗黑料理｜「這是廣西表妹告訴我們」

顧客與此同時問老闆，那是他自創吃法嗎？她以前沒有看過。老闆回答「這是廣西表妹告訴我們，商業機密啊。」正當鑊裡的榴槤肉不斷翻炒時，老闆突然倒入士多啤梨，顧客感到「震撼」，她並沒有叫啊。老闆說，「這是配菜你不吃嗎？」女顧客口窒窒，不知如何回答。她可能想是會食士多啤梨，但不是油炒士多啤梨啦。女顧客繼而問是送的嗎？老闆之後說是送的，並加入砂糖，之後加入另一調味料——豉油！再次震撼網民。將榴槤和士多啤梨淋上一碗白飯前，他再加入芫茜和葱花，簡直將榴槤和士多啤梨當菜肉炒。