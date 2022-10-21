內政大臣辭職：做錯事要負責 卓慧思辭任英揆最後稻草

英國迷你預算案令首相卓慧思深陷政治泥沼，昨最終被迫請辭落台。雖然迷你預算案具爭議的減稅措施已擱置，惟卓慧思的領導能力遭質疑，繼撤換財相後，內政大臣柏斐文周三晚突辭職，請辭信還語帶相關地說，她透過私人電郵發出官方文件，做錯事就要承擔責任，被認為暗示卓慧思應辭職，最終成為壓垮卓慧思的最後一根稻草。

卓慧思周三在國會接受質詢時稱自己是鬥士非逃兵，堅拒辭，惟柏斐文其後宣布辭職，令要求卓慧思辭職的保守黨議員增至最少17人。柏斐文的辭職聲明「句句有骨」，稱指自己用私人電郵發出官方文件，違反閣員守則因而請辭，又指政府需要依賴為自己錯誤承擔責任的人，不應假裝沒有犯錯，又對政府的方向感到擔憂。