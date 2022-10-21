熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 日本自由行 MIAMI QUAY 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-10-21 04:31:22
日報

內政大臣辭職：做錯事要負責 卓慧思辭任英揆最後稻草

分享：
卓慧思

卓慧思周三在國會接受質詢時堅拒辭職。(美聯社)

英國迷你預算案令首相卓慧思深陷政治泥沼，昨最終被迫請辭落台。雖然迷你預算案具爭議的減稅措施已擱置，惟卓慧思的領導能力遭質疑，繼撤換財相後，內政大臣柏斐文周三晚突辭職，請辭信還語帶相關地說，她透過私人電郵發出官方文件，做錯事就要承擔責任，被認為暗示卓慧思應辭職，最終成為壓垮卓慧思的最後一根稻草。

柏斐文

柏斐文辭職聲明被指暗示卓慧思應辭職。

卓慧思周三在國會接受質詢時稱自己是鬥士非逃兵，堅拒辭，惟柏斐文其後宣布辭職，令要求卓慧思辭職的保守黨議員增至最少17人。柏斐文的辭職聲明「句句有骨」，稱指自己用私人電郵發出官方文件，違反閣員守則因而請辭，又指政府需要依賴為自己錯誤承擔責任的人，不應假裝沒有犯錯，又對政府的方向感到擔憂。

卓慧思 英女王

卓慧思在女王離世前兩天上任。

或捲土重來 約翰遜：為國家利益

卓慧思在英女王逝世前兩天獲對方接見正式上任，經歷女王國葬歷史大事。她競選保守黨黨魁時承諾減稅，時任財相關浩霆9月23日公布迷你預算案，包括減薪俸稅等，被指以借貸刺激經濟，不被市場看好，也導致英鎊大跌。為保相位，卓慧思上周五撤換財相由侯俊偉接替，他立即擱置迷你預算案中最具爭議的減稅措施，但卓慧思仍保不住相位。昨有消息指，下台約6星期、獲草根階層支持的約翰遜或捲土重來，他認為這是為國家利益。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受