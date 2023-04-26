內有洋蔥｜英漢用手推車帶垂死愛犬登峰　完成「最後一次冒險」

狗狗都是人類的好夥伴，英國一名熱愛遠足的男子，多年來帶著他的愛犬上山下海，一起享受戶外活動，惟他的愛犬不幸患病，已時日無多，主人決定驅車180英里(約290公里)，再用手推車與愛犬作「最後一次冒險」。

綜合報道，57歲的男子Carlos Fresco養有一隻10歲拉布拉多貴婦犬(Labradoodle) Monty。他說，他與妻子從Monty小時候開始飼養，經常著牠四處遊玩，享受大自然，約一年半前，Monty被診斷患上白血病，經過化療無效，數星期前病情再次惡化。Carlos說，他與Monty都將快速衰弱，他希望與Monty做些事情，他想帶Monty作「最後一次冒險」，讓牠在山頂享受風吹拂牠的毛皮的感覺。