內華達大學槍擊｜第3名死者身分曝光　69歲日本女副教授多處中槍不治

《紐約郵報》報道，這宗槍擊案導致3名教職員死亡與1人重傷。警方較早前已公布兩名死者的身分，分別為64歲台裔教授張家禎（Cha Jan “Jerry” Chang）以及39歲助理教授Patricia Navarro Velez。至於Naoko Takemaru的死訊則是等到通知死者家屬後才公布。

據內華達大學發布的訃告，Naoko Takemaru是拉斯維加斯分校日本研究副教授，專業領域為日語研究、社會語言學與性別研究，她在校期間更曾榮獲卓越教學獎。

據警方說法，槍手是67歲的波利托（Anthony Polito），長期擔任商學院副教授，曾多次向內華達州多間大學院校申請教職，但全都未獲聘。槍擊案發當天早上，波利托曾前往郵局，向全國各地大學的教職員發送22封沒有附上回信地址的信件，信中內容尚不清楚，但其中一些信打開後據稱發現內含白色粉末。

12月6日中午，波利托帶著一份印有內華達大學拉斯維加斯分校和東卡羅萊納大學教授的「目標清單」、手槍與11個彈匣闖入校園，之後在交火中被警方擊斃。調查人員仍在查明波利託的動機，推估動機可能與他多次被大學拒絕有關。