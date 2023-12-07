內華達大學槍擊｜67歲教授不獲聘開殺戒 槍殺3人遭警員擊斃

美國拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada)周三遭槍擊，包括槍手在內4人死亡，另有一人重傷。執法部門消息人士透露，槍手為67歲教授波利托(Anthony Polito)，他之前申請該大學教職並未獲聘，並曾在北卡羅來納州和喬治亞州的大學任教授。警方表示，波利托攜手槍施襲，與趕抵現場的兩名探員駁火遭擊斃。死者中沒有學生，均為教職員，反映波利托或非隨機殺人，而是有目標。
內華達大學槍擊｜師生躲枱底：很嚇人
警方早上11時45分收到報案，警員趕抵現場不久後，在一棟大樓遇上槍手，對方先開槍，警員還火轟斃他。目擊者稱，聽到數下槍響，遂跑到地下室躲避，聽到外面有槍聲。一名英語教授表示，事發時在校園對面的建築物，聽到七至八下接連發出的巨大槍聲。另一名教援說與3名學生躲在教室內的枱底，形容情況「很嚇人」。另有人說，約200名學生聚在一處，很多人陷驚慌。
內華達大學槍擊｜兇徒寫文談連環殺手馬航MH370失蹤
波利托居於內華達州的亨德森市。他在職業社交網LinkedIn和一個人私人網頁上，發表了有關二十世紀60年代加州北部連環殺人魔「黃道十二宮殺手」(Zodiac Killer)的15頁文章，聲稱解開了該殺手部分加密訊息。波利托也表達對拉斯維加斯的喜愛，過去15年到該市遊玩二十多次。他亦張貼了右翼陰謀論者的網頁連結，以及提及馬航客機MH370失蹤事件。