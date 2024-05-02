全國迄今逾千人被捕 美警開入哥大清場

美國多間大學因以巴衝突引發的反戰示威繼續發酵，在最先爆發示威的紐約哥倫比亞大學等學校，示威活動進一步升級。哥大同情巴勒斯坦人的示威者佔據校園大樓，周二遭警方入內清場，約100人被捕。美媒統計，自4月18日以來，全美已有逾千名示威學生被捕。
紐約哥倫比亞大學數十名示威者，前晚在校內漢密爾頓大樓(Hamilton Hall)前組成人鏈，封鎖入口，並在正門掛起橫額，上面寫有一名被以軍殺害的6歲巴勒斯坦小童名字。
示威者表示學校滿足其要求才會離開，其要求包括哥大停止與以色列相關企業的資金往來、披露所有金融資產、赦免抗議學生。紐約警察昨晚進入哥倫比亞大學校園，展開驅散示威者和逮捕行動，期間出動配備長梯的特別車輛，經二樓的窗戶進入漢密爾頓大樓清場，約2小時後完成清場行動，約100人被捕。警方稱行動中有用閃光彈，但沒施放催淚氣體。白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，總統拜登認為強行佔領校園建築是絕對錯誤做法，並非和平抗議。
UCLA兩派示威者爆發衝突
在北卡羅來納大學教堂山分校前日的示威中，數百名示威者不理會校方清場令，並把一間圖書館外的美國旗換成巴勒斯坦旗幟，部分人與進入抗議營地的警員推撞，最少36人被捕，校方宣布取消星期二所有課堂。在西北部的俄勒岡州，示威者佔領波特蘭州立大學的一座圖書館，校方促抗議者離開圖書館，並請求警方幫助。
弗吉尼亞聯邦大學校方則表示，警方驅散了一場抗議活動，包括6名學生在內的13人，被控非法集會和非法闖入。此外，加州大學洛杉磯分校(UCLA)昨有支持以色列人士，跟在場反以示威者爆發衝突。
71％受訪者不滿拜登以巴政策
《紐約時報》報道，自4月18日哥倫比亞大學上百名抗議學生被捕以來，至今在全美校園內被捕的示威者已逾1,000人。美國有線電視新聞網絡(CNN)日前所做民調顯示，受訪的美國成年人中，高達71%不滿拜登政府應對以巴衝突的政策。在35歲以下受訪者中，不滿的比例達到81%。CNN並指，目前拜登的支持度為43%，落後對手特朗普6個百分點。分析相信若拜登未能保住年輕選民及中間派人士選票，11月大選選情恐不樂觀。