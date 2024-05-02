全國迄今逾千人被捕 美警開入哥大清場

美國多間大學因以巴衝突引發的反戰示威繼續發酵，在最先爆發示威的紐約哥倫比亞大學等學校，示威活動進一步升級。哥大同情巴勒斯坦人的示威者佔據校園大樓，周二遭警方入內清場，約100人被捕。美媒統計，自4月18日以來，全美已有逾千名示威學生被捕。

紐約哥倫比亞大學數十名示威者，前晚在校內漢密爾頓大樓(Hamilton Hall)前組成人鏈，封鎖入口，並在正門掛起橫額，上面寫有一名被以軍殺害的6歲巴勒斯坦小童名字。

示威者表示學校滿足其要求才會離開，其要求包括哥大停止與以色列相關企業的資金往來、披露所有金融資產、赦免抗議學生。紐約警察昨晚進入哥倫比亞大學校園，展開驅散示威者和逮捕行動，期間出動配備長梯的特別車輛，經二樓的窗戶進入漢密爾頓大樓清場，約2小時後完成清場行動，約100人被捕。警方稱行動中有用閃光彈，但沒施放催淚氣體。白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，總統拜登認為強行佔領校園建築是絕對錯誤做法，並非和平抗議。