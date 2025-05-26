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國際
2025-05-26 17:47:03

全日空客機東京飛美國 男子半空圖打開艙門

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全日空客機東京飛美國 男子半空圖打開艙門

全日空一架客機從日本東京飛往美國，一名男子在半空企圖打開艙門遭制服綁在座位上。(互聯網)

日本航空公司全日空一架客機從東京出發飛往美國侯斯頓，發生怪客企圖打開緊急逃生艙門事件。客機當時飛行了約9小時還在半空中，目擊者稱一名男子慌忙地跨過鄰座乘客，然後想打開緊急逃生艙門，幸兩名男乘客迅速上前制服該男子，避免悲劇發生。

2退伍軍人合力制服怪客

事發時大部分乘客在睡夢中，乘客Ashley稱涉事的男客急忙起身，以為他不舒服，「但他走到緊急逃生門前，兩名男子迅即上前」。該兩名男乘客將圖打開艙門的乘客綁在Ashley後面的座位上，他們行事冷靜像受過訓練，其中一人說曾在海軍服役，另一人也說曾從軍一段長時間。Ashley感謝見義勇為的乘客，她被嚇到不懂反應，還說以後不敢坐在艙門旁。因發生乘客滋擾事件，機長被逼將客機轉飛到西雅圖降落。報道指，一般來說因艙內外氣壓不同，機門在半空是無法打開的。

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另一乘客發怒拳打廁所門同被帶走

客機於當地周六(24日)清晨4時19分安全降落西雅圖機場，警員登機帶走已被制服的男乘客，認為他健康有問題需治療遂送往醫院。有報道指，該男乘客疑有精神問題。不過，當飛機停在停機坪等待起飛往目的地侯斯頓時，另一乘客突然發怒拳打廁所門，亦被帶離機艙。當局指兩事件無關聯，第二名被帶走乘客疑不滿客機轉飛延誤行程。有關全日空客機航程約12小時，發生轉飛事件時大約還有數小便抵達侯斯頓。聯邦調查局周日稱，兩名乘客暫未被起訴。

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