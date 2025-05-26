全日空客機東京飛美國 男子半空圖打開艙門

日本航空公司全日空一架客機從東京出發飛往美國侯斯頓，發生怪客企圖打開緊急逃生艙門事件。客機當時飛行了約9小時還在半空中，目擊者稱一名男子慌忙地跨過鄰座乘客，然後想打開緊急逃生艙門，幸兩名男乘客迅速上前制服該男子，避免悲劇發生。

2退伍軍人合力制服怪客

事發時大部分乘客在睡夢中，乘客Ashley稱涉事的男客急忙起身，以為他不舒服，「但他走到緊急逃生門前，兩名男子迅即上前」。該兩名男乘客將圖打開艙門的乘客綁在Ashley後面的座位上，他們行事冷靜像受過訓練，其中一人說曾在海軍服役，另一人也說曾從軍一段長時間。Ashley感謝見義勇為的乘客，她被嚇到不懂反應，還說以後不敢坐在艙門旁。因發生乘客滋擾事件，機長被逼將客機轉飛到西雅圖降落。報道指，一般來說因艙內外氣壓不同，機門在半空是無法打開的。