全歐洲海拔最高度假村纜車撞車站8人傷　出動120人救援(有片)

法國蔥仁谷滑雪度假村(Val Thorens ski resort)是全歐洲海拔最高的滑雪場，周二(19日)上午發生纜車撞車站意外，造成8名工人受傷，其中2人重傷。當局出動約120人員救援。
事發於當地19日上午約7時45分，法國薩瓦省當局發表聲明，受惡劣天氣影響，一輛載有16名建築工人的纜車在登上卡龍山(Cime de Caron)時，與纜車車站相撞。事件造成2人重傷、6人輕傷，全部無生命危險。事發後，當局啟動大量傷亡行動協調救災，消防和救援部門出動120多名人力應對事故。蔥仁谷所在的貝爾維爾市長Claude Jay表示，事發時纜車以相當高速進入纜車站。地區檢察官辦公室已展開調查。
事發時纜車以部分手動模式操作運載工人
施工作業在滑雪季節前進行，蔥仁谷滑雪度假村定於本周六(23日)開放至明年5月初。蔥仁谷滑雪度假村於社交平台Facebook專頁表示，目前正在進行高海拔計畫，纜車以「施工模式」運載工人。這種部分手動的操作模式與季節性運載滑雪遊客的全自動化不同，並稱向受到此事故影響的民眾表示支持和慰問。蔥仁谷是全歐洲最知名也是海拔最高的滑雪度假村，滑雪道長600公里，事發地卡龍山海拔近2,300米。
🔴 2 blessés graves dans un accident de téléphérique de Val Thorens en Savoie à quelques jours de l’ouverture de la station.— C à vous (@cavousf5) November 19, 2024
Les explications avec @LoSenechal dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/lK764OK2at