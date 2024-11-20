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國際
2024-11-20 11:43:00

全歐洲海拔最高度假村纜車撞車站8人傷　出動120人救援(有片)

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全歐洲海拔最高度假村纜車撞車站8人傷，出動120人救援。(X)

全歐洲海拔最高度假村纜車撞車站8人傷，出動120人救援。(X)

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法國蔥仁谷滑雪度假村(Val Thorens ski resort)是全歐洲海拔最高的滑雪場，周二(19)上午發生纜車撞車站意外，造成8名工人受傷，其中2人重傷。當局出動約120人員救援。

事發於當地19日上午約745分，法國薩瓦省當局發表聲明，受惡劣天氣影響，一輛載有16名建築工人的纜車在登上卡龍山(Cime de Caron)時，與纜車車站相撞。事件造成2人重傷、6人輕傷，全部無生命危險。事發後，當局啟動大量傷亡行動協調救災，消防和救援部門出動120多名人力應對事故。蔥仁谷所在的貝爾維爾市長Claude Jay表示，事發時纜車以相當高速進入纜車站。地區檢察官辦公室已展開調查。

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事發時纜車以部分手動模式操作運載工人。(X) 事件造成2人重傷、6人輕傷，全部無生命危險。(X)

事發時纜車以部分手動模式操作運載工人

施工作業在滑雪季節前進行，蔥仁谷滑雪度假村定於本周六(23)開放至明年5月初。蔥仁谷滑雪度假村於社交平台Facebook專頁表示，目前正在進行高海拔計畫，纜車以「施工模式」運載工人。這種部分手動的操作模式與季節性運載滑雪遊客的全自動化不同，並稱向受到此事故影響的民眾表示支持和慰問。蔥仁谷是全歐洲最知名也是海拔最高的滑雪度假村，滑雪道長600公里，事發地卡龍山海拔近2,300米。

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