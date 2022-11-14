全球人口明天將達到80億　無過度增長或急速下滑

關於全球人口有兩派看法，一派認為人口持續增長或引發大饑荒；一派認為生育率下降將導致勞動人口層斷層。根據聯合國統計，全球人口將在15日達到80億。英國財經雜誌《經濟學人》(The Economist)指，兩派說法都不正確。

聯合國人口分部(UN Population Division)統計，全球人口將在明日(15日)達到80億，多於1950年全球25億人口逾2倍。聯合國人口基金(UN Population Fund)人口與發展處處長Rachel Snow曾指，世界人口成長率在1960年代初達到高峰後已大幅下降。年成長率已從1962年至1965年的2.1%，降至2020年的1%以下。

數據顯示新冠疫情無令人口急速下滑

關於全球人口有兩派看法，一派認為人口持續成長可能引發大饑荒，人口太多也會造成環境災難。另一派則剛好相反，全球首富馬斯克 (Elon Musk)曾表示「生育率降低導致人口崩跌，對於文明的風險大於全球暖化」。《經濟學人》指出，檢視過去10年的人口變化，這兩派互相矛盾的說法都將證明是不正確的，因此無須恐慌。

全球人口在1998年達到60億，12年後於2010年達到70億，並再隔12年後達到80億。因此，全球人口沒有過度增長，即使發生新冠疫情，也沒有急速下滑。以目前的成長趨勢，全球人口將在2037年達到90億，並在2080到2100年間達到頂峰100.4億。