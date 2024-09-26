全球僅39張　稀有Pokémon卡蘇富比拍賣280萬成交

日本人氣動漫《Pokémon》深受大人和小朋友歡迎，魅力歷久不衰。Pokémon一張稀有卡周二(24日)在紐約蘇富比(Sotheby's)拍賣，最後以36萬美元(逾280萬港元)成交。蘇富比指出，這張卡片在全球僅得39張，但未透露賣方和得標者的姓名。
蘇富比介紹，這張卡片是日本漫畫雜誌《COROCORO COMIC》1998年插畫大賽中的獎品，頒發給39位獲得優秀賞的參賽者，卡片上還有Pokémon卡共同創作者的簽名。《共同社》報道，這張Pokémon卡的拍賣價，之所以叫價能夠到這麼高，在於這張卡的特殊性，它是一張「比卡超插畫家」(Pokémon Illustrator)卡，圖片中比卡超拿著畫筆，模樣相當可愛。
摔角手以近530萬美元買下全球最昂貴Pokémon集換式卡片
不過，這張「比卡超插畫家」並非史上最貴，2022年著名的YouTuber兼摔角手Logan Paul，以近530萬美元(逾4,126萬港元)的價格買下全球最昂貴的Pokémon集換式卡片，並將它配戴在脖子上登上摔角大賽，他因此獲得了健力士世界紀錄認證，成為史上最高價的Pokémon卡片私人拍賣金額。另一張「皮卡丘插畫家」在2023年於Goldin拍賣網站以200萬美元(逾1,550萬港元)售出，成為有史以來銷售價格第二高的寶可夢集換式卡片。換言之，目前Pokémon集換式卡牌成交價前三名皆由「比卡超插畫家」包辦。