全球僅50隻絕罕「戈壁熊」蒙古曝光！較熊貓更罕見(有片)

一種據報較熊貓還罕見的動物——戈壁熊，近日激罕曝光。

內地央視報道，聯合國報告曾發出警報，指約有100萬個物種正面臨滅絕危機，許多物種將在幾十年內消亡，其中蒙古的國寶級動物「戈壁熊」正是其中之一。

戈壁熊｜棲息地氣息最高40度 最低零下40度

報道指，戈壁熊是唯一生活在戈壁荒漠的熊類，由於種群數量極為稀少，已被列為極危物種。根據蒙古專家2015年發布的研究報告，戈壁熊全球僅存22隻。央視記者近日跟中、蒙兩國聯合專家組一起跋涉4,000公里，穿越草原、戈壁與荒漠，深入蒙古戈壁腹地，追蹤隊尋找戈壁熊的全過程。

在蒙古條件惡劣的西南部戈壁荒原，氣溫最高時可達攝氏40度以上，最低則低至零下40度，該處的綠洲就是戈壁熊的棲息地。

中蒙專家拍到野生戈壁熊身影︰