全球僅50隻絕罕「戈壁熊」蒙古曝光！較熊貓更罕見(有片)

一種據報較熊貓還罕見的動物——戈壁熊，近日激罕曝光。
內地央視報道，聯合國報告曾發出警報，指約有100萬個物種正面臨滅絕危機，許多物種將在幾十年內消亡，其中蒙古的國寶級動物「戈壁熊」正是其中之一。
戈壁熊｜棲息地氣息最高40度 最低零下40度
報道指，戈壁熊是唯一生活在戈壁荒漠的熊類，由於種群數量極為稀少，已被列為極危物種。根據蒙古專家2015年發布的研究報告，戈壁熊全球僅存22隻。央視記者近日跟中、蒙兩國聯合專家組一起跋涉4,000公里，穿越草原、戈壁與荒漠，深入蒙古戈壁腹地，追蹤隊尋找戈壁熊的全過程。
在蒙古條件惡劣的西南部戈壁荒原，氣溫最高時可達攝氏40度以上，最低則低至零下40度，該處的綠洲就是戈壁熊的棲息地。
中蒙專家拍到野生戈壁熊身影︰
戈壁熊｜氣候變化及人類活動 縮減棲息地
報道指，雖然「戈壁熊」被定為肉食性動物，但它和熊貓一樣以植物為主要食源。近年氣候變化導致「戈壁熊」的水源乾枯、食源匱乏，加上人類活動影響，令「戈壁熊」的棲息地愈來愈小。有蒙古動物學家表示，「這裡本來是一片茂密綠色灌木林，但現由於乾旱，已是一片荒蕪。」
戈壁熊｜原剩22隻 現估計增至逾50隻
據報中國向蒙古提供了150部紅外線相機等裝備，專家組最終成功拍下野生「戈壁熊」蹤影，以及其在保護區的綠洲裡洗澡、覓食、繁衍的寶貴畫面。由於「戈壁熊」數量稀少，專家組成員從未見過真熊，但透過科學方法，兩國專家推斷戈壁熊數量已從2015年的22隻增至逾50隻。專家冀透過對戈壁熊的保育研究，帶動對雪豹、蒙古野驢等其它瀕危物種的保育和社會關注。