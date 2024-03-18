全球先例｜被指損的士牌價 侵司機利益 Uber澳洲14億庭外和解

電召車企業Uber自2019年起在澳洲面臨由的士司機及出租車司機和車主發起的集體訴訟，指其進入澳洲市場令他們蒙受損失，Uber周一同意支付2.718億澳元(約13.9億港元)庭外和解，成為澳洲歷來第五大筆和解金額，並是Uber在全球首宗同類庭外和解協議。
這宗集體訴訟於約5年前在維多利亞州最高法院提出，代表逾8,000名的士司機、出租車司機及持牌者，指控Uber違反了要求的士及出租車需要領取牌照的法律。訴訟一方指，Uber在2012年進入澳洲市場後，從持牌的士司機中獲取收入，並同時破壞了司機為所持牌照的價值。Uber曾表示，從未曾故意違法。
代表入稟司機的律師行莫里斯布萊克本(Maurice Blackburn)指，Uber一直竭力抵抗，「經過多年來拒絕對那些我們認為受到傷害的人做正確的事，現在Uber終於屈服」，並透露上述和解金額。代表律師聲稱，Uber進入澳洲之初，作出了多種令人震驚的行為，包括使用無牌汽車及未獲認證的司機，破壞行業本來的運作。
Uber發言人︰公司現已在澳洲各地獲當局認可
前議員及的士司機巴頓(Rod Barton)是這宗集體訴訟的成員之一，他表示這項和解，證明了他對Uber有意規避該國的士牌照規定的想法是對的，「他們(Uber)非常清楚地知道需要讓他們的司機和車輛持有完整的牌照，但「他們選擇不這樣做，並且做了很多令他們在的士行業中佔優勢的事，奠定了立足點」。
Uber發言人回應稱，自2018年以來，公司一直有在澳洲各州層面上，參與賠償給的士業界的計劃，「而在今天提出的和解方案中，我們將這些遺留問題徹底解決」。發言人並稱，Uber在10多年前創立時，包括澳在內等各地均無共乘法規，現在Uber已在澳洲各州獲當局認可經營，並成為交通系統的重要一部分，但發言人並沒透露和解金額。澳洲於2015年修例，允許Uber在不需要的士牌照下營運，同時各州政府為的士司機和牌照持有人，設立了補償計劃。