全球先例｜被指損的士牌價 侵司機利益 Uber澳洲14億庭外和解

電召車企業Uber自2019年起在澳洲面臨由的士司機及出租車司機和車主發起的集體訴訟，指其進入澳洲市場令他們蒙受損失，Uber周一同意支付2.718億澳元(約13.9億港元)庭外和解，成為澳洲歷來第五大筆和解金額，並是Uber在全球首宗同類庭外和解協議。

這宗集體訴訟於約5年前在維多利亞州最高法院提出，代表逾8,000名的士司機、出租車司機及持牌者，指控Uber違反了要求的士及出租車需要領取牌照的法律。訴訟一方指，Uber在2012年進入澳洲市場後，從持牌的士司機中獲取收入，並同時破壞了司機為所持牌照的價值。Uber曾表示，從未曾故意違法。