全球十大最佳酒店出爐 呢間竟力壓馬爾代夫美景稱冠(多圖)

旅遊網站Tripadvisor公布2024年全球最佳酒店名單，統計過去12個月由旅客在網站的評分，得出各酒店排名。全球最佳酒店冠軍並非位於國際大都會，也非座落在有「人間天堂」之稱的馬爾代夫。

獲得全球最佳酒店榮譽的是位於巴西格拉馬杜(Gramado)的Hotel Colline de France，在Tripadvisor獲5分滿分、評分留言多達4,246則，地點、衛生程度、服務及性價比均介乎4.9至5分。

全球十大最佳酒店｜評分留言最多 逾4200則 兼獲5分滿分

網站形容，Hotel Colline de France的氛圍迷人舒適，是探格拉馬杜的完美地方，並指酒店的34間套房採用獨特設計，房間散發著個性化香氛，由知名品牌L'Occitane提供，而浴室和床上用品則由著名品牌Trussardi以豪華的埃及棉製成。酒店提供的早餐亦大受讚賞，不少旅客留言稱酒店服務態度佳、房間大、氣氛優雅，令人放鬆。

全球十大最佳酒店｜亞軍酒店「成年人專享」

至於僅敗給Hotel Colline de Franc的是馬爾代夫的OBLU SELECT Lobigili，其實同樣獲得5分滿分，但評分留言人數較少，為1,977則。網站大讚它是「成年人專享」的酒店，充滿浪漫氣氛，而酒店模仿大自然的設計跟熱帶美景相輔相成，營造出一種與世隔絕的感覺，是兩個人完美的度假勝地。