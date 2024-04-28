全球十大最臭食物曝光 榴槤一原因無上榜 網民︰老婆塊面仲臭

臭豆腐、榴槤、納豆……食物口味因人而異，有人說臭時其他人說香。日本有科學家決定「以數據說話」，以科學儀器量度食物中的臭味強度，定出全球十大最臭食物排名。
其實這個排名起碼在兩年前已經曝光，但隨著近日再有日本網媒報道，而又再一傳十，十傳百，成為網上熱話。據日本セカイハブ網站報道，該國的發酵學家小泉武夫，利用名為「アラバスター」(Alabaster)」的儀器，量度各種「出晒名臭」的食物，並將「臭度」以「AU」為單位展示，定出全球十大最臭食物。
全球十大最臭食物｜榴槤因一原因無上榜
其中早已「聞」名國際的瑞典「國寶級食物」鹽漬鯡魚，不負眾望在這場「臭味奧運」中奪冠，成績是8,070 AU。排第二的亦是魚類，為南韓的洪魚膾(發酵鰩魚)，而新西蘭的Epicure芝士則獲銅牌。港人較常接觸的食物納豆和臭豆腐，僅分別排第7和第10。
全球十大最臭食物排行榜再度曝光，也再次引發網民熱議，有反榴槤網民不忿質問︰「為甚麼沒有榴槤！？」、「榴槤比臭豆腐可怕多了」，有其他網民隨即解答，榴槤沒上榜的原因是排行榜只包括涉及「發酵」的食物，榴槤是天然水果，沒經過發酵，當然榜上無名。另有網民搞笑表示不認同排名，反問「最臭的不是應該是老婆大人的臭臉嗎？」立即遭其他人勸阻小心性命不保。
全球十大最臭食物排名︰
1 鹽醃鯡魚(瑞典) 8070AU
2 洪魚膾(南韓) 6230AU
3 Epicure芝士(新西蘭) 1870AU
4 醃海雀(Kiviak)(美國阿拉斯加、格陵蘭) 1370AU
5 くさや臭魚乾(剛出爐時)(日本) 1267AU
6 鮒壽司(日本) 486AU
7 納豆(日本) 452AU
8 くさや臭魚乾(未烤前)(日本) 447AU
9 醃蘿蔔鹹菜(日本) 430AU
10 臭豆腐(中港台等地) 420AU