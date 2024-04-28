全球十大最臭食物曝光 榴槤一原因無上榜 網民︰老婆塊面仲臭

臭豆腐、榴槤、納豆……食物口味因人而異，有人說臭時其他人說香。日本有科學家決定「以數據說話」，以科學儀器量度食物中的臭味強度，定出全球十大最臭食物排名。

其實這個排名起碼在兩年前已經曝光，但隨著近日再有日本網媒報道，而又再一傳十，十傳百，成為網上熱話。據日本セカイハブ網站報道，該國的發酵學家小泉武夫，利用名為「アラバスター」(Alabaster)」的儀器，量度各種「出晒名臭」的食物，並將「臭度」以「AU」為單位展示，定出全球十大最臭食物。