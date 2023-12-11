全球各地迪士尼得分排名日本登榜首　香港迪士尼排第幾？

迪士尼主題公園在全球各地愈開愈多，邊個最受歡迎呢？英國《每日郵報》匯集了消費者評分應用程式Yelp的數據列出排名，包括美國佛羅里達州4個樂園、日本東京2個、法國2個、美國加州2個和香港迪士尼樂園，內地上海迪士尼樂園不在Yelp應用程式內未能排名。東京迪士尼和東京迪士尼海洋包辦頭兩位。 在滿分5粒星當中，東京迪士尼和東京迪士尼海洋有172人給予評分，同獲4.5分。《每日郵報》指，在最近的評論中不少人給予好評，讚園內食物選擇多和環境清潔，有人稱「絕對比得上加州迪士尼和佛州迪士尼世界，像前兩者，東京迪士尼有其獨特魅力」。另一人6月到過東京迪士尼，留言說，「東京迪士尼真是奇妙。作為美食愛好者，那裡有無窮無盡食物和小食選擇。我在迪士尼天堂裡！」不過，也有人投訴排隊玩遊戲的時間太長，職員一直讓Fast Pass(快速通關)越過其他排了一小時以上的人入內。東京迪士尼海洋也有美國遊客投訴，他8月去該處玩，認為太擠迫、人龍太長。

迪士尼｜佛州迪士尼未來世界第3位 在東京迪士尼和東京迪士尼海洋之後的是佛羅里達州迪士尼未來世界(Epcot)，有4.2分。顧名思義，該主題樂園以未來世界為主題，並融合了世界各國的文化元素，園內有11個國家的縮影區，包括中國、日本、墨西哥、挪威、德國、意大利、美國、摩洛哥、法國、英國和加拿大。有遊客稱，佛州有4個迪士尼世界樂園，若只有時間去一個，Epcot顯然是美食愛好者和喜歡不同文化人士的選擇。另有人說，適逢在美酒佳餚節去樂園，品嚐了不同國家和地區美食。但也有人給予1粒星，指價格太貴和太多人。