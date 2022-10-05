全球唯一「禁止死亡」小鎮 　要死就去挪威死

一個位於北極與挪威之間的歐洲城市，每年冬季長達4個月不見陽光，對生活的東南亞的人來說或是匪夷所思，但對Svalbard群島的居民卻是常態。這個「冰島」有個奇怪的規定，就是「禁止死亡」，目的其實是為了阻止病毒擴散。

保護 鳥類生態 禁止養貓 Svalbard群島是挪威最北邊的領土，距離北極1,046公里、挪威804公里，冬季氣溫會降至攝氏零下30度，其首府Longyearbyen(譯作朗伊爾城或長年城)，位處北緯78度，是有人類居住最北的地方。據人口統計，這裡有2,552人分別來自40個國家，包括泰國、俄羅斯及瑞典。島上禁止居民養貓，因該地擁有偌大的荒野地區，以免被四處遊蕩的北極熊、馴鹿等動物傷害，但近年當局要保護豐富的鳥類生態。 據俄羅斯媒體Russia Beyond報道，由禁令開始後，該處有一隻叫Kesha的貓，大家都不清楚誰是牠的主人，只知道是一名俄羅斯人帶來，將Kesha登記為狐狸，繞過禁貓令，直到2021年Kesha逝世，當局從未懷疑過牠的真實身分。

返 挪威本土等待臨終 Svalbard還有一個奇怪的規定，就是「禁止死亡」。由於氣候酷寒，就連土壤也是「永凍土」，即使下葬遺體也不會腐化，曾有7名挪威人於1918年下葬，埋了80年至1998年遺體被挖出仍保存得相當完好，甚至還留有當年的流感病毒。所以，來這裡的人都要保證自己身體健康。不過在某些特殊情況下，居民可以火化家屬的遺體放入鎮上的骨灰盒中。 Svalbard於1950年立法，即將病死的居民都必須送返挪威本土等待臨終，即使意外身亡，也禁止在島上下葬，就連行將就木的老者也必須離開。