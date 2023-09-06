全球外貌自信度︱台灣壓孟加拉居亞洲第1　中國美國同列最無自信前10

近期一項針對全球65個國家或地區的「外貌滿意度」研究，近6萬人參與這項調查，結果顯示台灣人對自己的外貌滿意度排名全球第2高，僅次於歐洲島國馬爾他（Malta）。至於中國與美國同於「外貌滿意度」列入最無自信前十。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國近期進行一項全球65國家或地區共5萬多人作外貌滿意度調查，研究發現，馬爾他人對自己的外貌滿意度為全球最高，台灣排名第2，其次為孟加拉、哈薩克、南韓、菲律賓、埃及、伊拉克、波蘭、南非。10個國家或地區中，有5個擁亞洲，歐洲以3個第二多。

參加調查的人需要針對「我尊重自己的身體」、「我欣賞自己身體的不同特徵」等10種描述性問題進行評分，研究團隊認為，人們對自己的外貌擁有更正面的想法，對於心理健康的正面成長，以及生活滿意度密切相關。