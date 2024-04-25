4月的滿月，出現被稱為「粉紅月亮」的超級月亮現象。粉紅月亮的顏色通常帶有紅色或淺橙色。全球多處很大機會可以看到粉紅月亮，吸引大批天文愛好者及攝影發燒友捕捉這個較平時更大更亮的月亮。
今次「粉紅月亮」在全球出現，包括法國、英國、日本、馬來西亞亦可看見。當中美國的粉紅月亮於周二(23日)晚出現，多個州份分別有民眾於網上分享粉紅月亮的影片或相片。
粉紅月亮有可能呈橙色藍灰色甚至是銀色
粉紅月亮的顏色通常帶有紅色或淺橙色，因為當月球上升至地平線時，含有氧氣和氮氣的地球大氣層會濾掉白色和藍色的月光，所以看起來是粉紅色的，且這一晚的月亮也將比平常更大更亮。由於各國位置不同，所以每個地方看到的超級月亮顏色也都會有差別，這亦跟天氣變化和大氣層中的物質、空氣污染、光害等有關，所以「超級月亮」有可能是淡橘色、藍灰色，甚至是銀色。
The Full Pink Moon rising over Kent Island MD and the Chesapeake Bay this evening. pic.twitter.com/LdXPqL0XcB— Jeff Norman (@dcsplicer) April 24, 2024
WOW🤩🌕 Full Pink Moon captured during sunset on Florida beach https://t.co/noGRbthJuH pic.twitter.com/5j9AVYTptn— WFLA NEWS (@WFLA) April 24, 2024