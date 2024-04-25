4月的滿月，出現被稱為「粉紅月亮」的超級月亮現象。粉紅月亮的顏色通常帶有紅色或淺橙色。全球多處很大機會可以看到粉紅月亮，吸引大批天文愛好者及攝影發燒友捕捉這個較平時更大更亮的月亮。

今次「粉紅月亮」在全球出現，包括法國、英國、日本、馬來西亞亦可看見。當中美國的粉紅月亮於周二(23日)晚出現，多個州份分別有民眾於網上分享粉紅月亮的影片或相片。