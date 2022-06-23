全球宜居城市維也納居首　前十位亞洲僅餘大阪

《經濟學人》公布今年的全球宜居城市調查，奧地利的維也納繼2019年後，再次成為第一位。而去年排第2的大阪，就跌至第10位，也是前10位以內唯一的亞洲城市。至於北美洲的加拿大，今年有達3個城市入選前10名，當中包括卡加利、溫哥華以及多倫多。報告又表示，因應俄烏戰爭，暫時排除受戰火影響的烏克蘭首都基輔。

《經濟學人》智庫組織的全球宜居指數，今年以醫療健康、犯罪率、政局穩定、基礎建設以及綠化空間等，為全球173個城市進行排名，其中奧地利的維也納成為今年的第一位。維也納在2019年亦排名第一，但在去年受到新冠疫情的影響，令城市的博物館及食肆等被迫關閉，排名跌落第12。然而今年維也納以99.1的總評分，重上排名第一，這個中歐城市除了文化及環境只有96.3的評分外，其餘項目皆取得滿分。

加拿大3城入前十

而今年的排名，前3位全為歐洲城市，第2是丹麥的哥本哈根，而第3則是瑞士的蘇黎世與加拿大的卡加利並列，這亦是該3個城市史上最高排名。在世界前10的城市之中，加拿大及瑞士分別都有多過一個城市入選，其中加拿大的卡加利、溫哥華以及多倫多分別位列第3、5及8位。而瑞士的蘇黎世及日內瓦就分列第3及6位。

在前10名的城市，有達6個位於歐洲，有關指數的作者就表示，在大流行前排名前列的城市，因為它們的穩定性、良好的基礙建設及服務，還有愉快的休閒活動，令它們得以反彈。而在去年排名靠前的澳洲及新西蘭，僅餘下墨爾本與大阪並列第10位。而上屆前10的布里斯班、阿德萊德及柏斯，已分別跌至第27、30及32位。而新西蘭的首都惠靈頓亦從第4跌至46。

新增11個中國城市

有關的調查報告亦有提到中國，並指在今年新增的33個城市當中，約有三份之一、即11個城市來自中國。不過報告指，中國是其中一個未有受到新冠的防疫限制解除而得益的國家。又指因為中國的「清零」以及封城政策，限制了國際間的來往，同時又提到上海早前的封城措施。

至於排在榜末的是敘利亞首都大馬士革。而俄羅斯的莫斯科及聖彼得堡，報告指因為入侵烏克蘭而令到城市的政局不穩及審查增加，令兩個城市的排名分別下跌15及13位。

全球宜居城市頭10位

第一位 維也納

第二位 哥本哈根

第三位 蘇黎世/卡加利

第五位 溫哥華

第六位 日內瓦

第七位 法蘭克福

第八位 多倫多

第九位 阿姆斯特丹

第十位 大阪/墨爾本