全球性工作者最新人數統計出爐，國際性工作者聯盟(IUSW)公布最新報告指出，截至2024年，全球性工作者預估有逾5,200萬人，其中有4,160萬是女性、1,040萬是男性。以國家排名，中國逾500萬人最多，第二是印度有逾300萬人，美國有約200萬人排第三，

據泰國媒體《Thaiger》等報道，國際性工作者聯盟統計全球性工作者人數排行，第四至第十名依序為菲律賓(80萬人)、墨西哥(50萬人)、德國(40萬人)、巴西(25萬人)、泰國(25萬人)、孟加拉(20萬人)、南韓(14.7萬人)。目前全球至少有5,200萬性工作者，其中4,160萬人是女性、1040萬人是男性，女性佔全球性工作者逾八成，且女性性工作者的平均年齡為14歲。報告也提到，隨著提供性服務的機會跟管道都愈來愈多，這項統計數字未來還可能會持續增加。