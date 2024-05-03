全球性工作者最新人數統計出爐，國際性工作者聯盟(IUSW)公布最新報告指出，截至2024年，全球性工作者預估有逾5,200萬人，其中有4,160萬是女性、1,040萬是男性。以國家排名，中國逾500萬人最多，第二是印度有逾300萬人，美國有約200萬人排第三，
據泰國媒體《Thaiger》等報道，國際性工作者聯盟統計全球性工作者人數排行，第四至第十名依序為菲律賓(80萬人)、墨西哥(50萬人)、德國(40萬人)、巴西(25萬人)、泰國(25萬人)、孟加拉(20萬人)、南韓(14.7萬人)。目前全球至少有5,200萬性工作者，其中4,160萬人是女性、1040萬人是男性，女性佔全球性工作者逾八成，且女性性工作者的平均年齡為14歲。報告也提到，隨著提供性服務的機會跟管道都愈來愈多，這項統計數字未來還可能會持續增加。
泰國社運人士指性工作者勞工權利未獲保障
報道提到，儘管泰國性產業受到民間廣泛認可，但其實該產業在泰國被法律明文禁止，性工作者的基本勞工權利至今一直被官方忽視與反對。對此，賦權基金會(Empower Foundation)社運人士穆昂贊(Chatchalawan Mueangchan)與其他泰國性產業代表，不斷呼籲泰國政府為性產業推動相關法案。穆昂贊指出，早在5年多前，《性服務保護法案》就已經起草並且提交給社會發展與人類安全部，但儘管通過多次公投，卻沒有任何進展。