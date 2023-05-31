全球數百專家聯署警告 AI致人類滅絕風險如核戰

正在迅速普及的人工智能(AI)帶來的影響續惹關注，多國數百位人工智能(AI)領域專家及領袖，周二聯署發表聲明，警告AI可能引致人類滅亡，指其風險不亞於傳染病疫情及核戰，敦促全球將其列為首要議題。

參與聯署的領袖包括被稱為「AI之父」的Google前副總裁欣頓(Geoffrey Hinton)、大熱的聊天機械人ChatGPT的開發商OpenAI CEO 阿爾特曼(Sam Altman)、另外兩間AI公司DeepMind及Anthropic的CEO，以及微軟和Google的高層等。此外亦有來自歐洲，以及中港等地的多名研究員和專家，包括清華大學智能產業研究院院長張亞勤，以及中國科學院自動化研究所研究員曾毅等。