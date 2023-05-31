全球數百專家聯署警告 AI致人類滅絕風險如核戰

正在迅速普及的人工智能(AI)帶來的影響續惹關注，多國數百位人工智能(AI)領域專家及領袖，周二聯署發表聲明，警告AI可能引致人類滅亡，指其風險不亞於傳染病疫情及核戰，敦促全球將其列為首要議題。
參與聯署的領袖包括被稱為「AI之父」的Google前副總裁欣頓(Geoffrey Hinton)、大熱的聊天機械人ChatGPT的開發商OpenAI CEO 阿爾特曼(Sam Altman)、另外兩間AI公司DeepMind及Anthropic的CEO，以及微軟和Google的高層等。此外亦有來自歐洲，以及中港等地的多名研究員和專家，包括清華大學智能產業研究院院長張亞勤，以及中國科學院自動化研究所研究員曾毅等。
AI｜聲明警告AI或被武器化 過度倚賴削人類能力
該聲明在非牟利組織「人工智能安全中心」(Center for AI Safety、CAIS)網站發表。聲明指，AI可能引發的災難包括被武器化，包括研發化學武器，而AI生成的錯誤訊息，亦可破壞社會安定及影響集體決策。聲明還提醒，AI的力量可能會愈趨集中在少數人手中，令當權者加強監控及打壓；而一旦人類過度依賴AI，能力恐會降低。聲明呼籲以應對疫情及核戰等力度，處理AI帶來的人類滅絕風險，把其列為全球首要議題，但聲明並未提出具體建議。
其中欣頓及阿爾特曼已曾多次提出不規範AI的危險性，而全球首富、Tesla創辦人馬斯克4月時亦曾與逾1,000位專家發公開信，呼籲暫停開發AI，但他又稱開發「尋球理解宇宙本質」、不會毀壞人類的AI系統「TruthGPT」。