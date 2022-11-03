全球暖化｜魚生會漲價？ 海水變暖致日本漁獲下降 魚變細

港人愛吃日本魚生，但全球暖化導致海水升溫，影響魚類季節性遷徙路徑，導致近年日本漁獲減少、魚的體積變細，價格亦比以往提高。

英國《衛報》引述日本漁業部門指，秋刀魚、烏賊、三文魚及其他日式料理常用魚類的魚獲下降，原因是全球暖化導致海洋環境改變。宮城縣鹽竈市魚販Miki Seino表示，漁獲比數年前減少，魚也變細了，「我們聽說海水變暖影響了日本東北地方的漁獲，價格也貴得多」，「我們現在秋冬季賣的魚，是以前只在夏天才當造的」。

全球暖化｜自2014年起 漁獲大跌

日本東岸的溫暖海洋流令秋刀魚的產卵遷徙路徑改變，牠們游至更遠離岸邊水域活動，該處食物較少，秋刀魚數量也隨之減少、體積變細。漁業顧問公司「Seafood Legacy」副總裁Dr Aiko Yamauchi指出，日本料理常用魚類的漁獲自2014年起便大跌，其他種類的漁獲可能亦然，若情況真的如此，日本大多數漁民生計便會遭受嚴重打擊。