全球暖化｜魚生會漲價？ 海水變暖致日本漁獲下降 魚變細

港人愛吃日本魚生，但全球暖化導致海水升溫，影響魚類季節性遷徙路徑，導致近年日本漁獲減少、魚的體積變細，價格亦比以往提高。
英國《衛報》引述日本漁業部門指，秋刀魚、烏賊、三文魚及其他日式料理常用魚類的魚獲下降，原因是全球暖化導致海洋環境改變。宮城縣鹽竈市魚販Miki Seino表示，漁獲比數年前減少，魚也變細了，「我們聽說海水變暖影響了日本東北地方的漁獲，價格也貴得多」，「我們現在秋冬季賣的魚，是以前只在夏天才當造的」。
全球暖化｜自2014年起 漁獲大跌
日本東岸的溫暖海洋流令秋刀魚的產卵遷徙路徑改變，牠們游至更遠離岸邊水域活動，該處食物較少，秋刀魚數量也隨之減少、體積變細。漁業顧問公司「Seafood Legacy」副總裁Dr Aiko Yamauchi指出，日本料理常用魚類的漁獲自2014年起便大跌，其他種類的漁獲可能亦然，若情況真的如此，日本大多數漁民生計便會遭受嚴重打擊。
全球暖化｜鰹魚肥美 響起警號
不少漁民抱怨捕獲的魚類瘦小，但高知縣漁民卻擔心近年的鰹魚「異常」肥美，原來魚體積變大可能是警號。近40年，高知縣海灣冬季海水表面溫度平均上升2°C，海水變暖給魚類提供更多食物，魚類因而肥大，但長遠而言，若海水持續升溫，海洋深處含豐富礦物的水便難以湧上上層，最終令鰹魚的食物減少，致漁獲下降。
東京大學大氣及海洋研究所教授Shin-ichi Ito指出，海水升溫令三文魚、黃尾鰤魚、西班牙鯖魚等魚類的棲息地改變，「比起10年前，現在這些魚類移到較北水域活動」，因為魚類無法控制身體溫度，只好遷徙到北方。從海水升溫的模擬結果推算，數十年後，北海道附近水域的三文魚或會消失。
全球暖化｜海洋酸化影響貝類和甲殼類生長
此外，海洋吸收大氣中的二氧化碳，導致海水酸性升高，而海洋酸化也影響扇貝、蠔等貝類和蝦蟹等甲殼動物的生存，牠們在海水升溫環境下較難產生碳酸鈣，生長大受影響。
Ito表示，很多人不明白問題的嚴重性，認為不是迫在眉睫，抱著「2100年發生的事與我何干」心態，但事實上問題已到了「爆發點」，需要社會正視。