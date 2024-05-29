全球最佳航空公司2024出爐 國泰排第幾？卡塔爾航空因一關鍵稱冠

有航空公司評價網站，選出本年度全球25間最佳航空公司(World's Best Airlines)，由卡塔爾航空(Qatar Airways)取代去年的新西蘭航空奪冠，大韓航空排第二，而國泰則大升6級，今年獲得季席。
AirlineRatings.com根據各大航空公司在12個範疇，包括機齡、乘客評價、盈利能力、安全評分、創新程度、產品評分，以及遠期機隊訂單等，得出綜合排名。
全球最佳航空公司2024｜分數接近 乘客評價助卡航脫穎而出
該網站總編輯Geoffrey Thomas表示：「在我們客觀分析中，卡塔爾航空在許多關鍵領域排名第一，雖然前10名的分數非常接近」。他透露卡航最終脫穎而出的一大重點，是「乘客評價令卡航總分超越所有其他航空公司」(The passenger reviews however scored Qatar Airways ahead of all airlines)，而「乘客的回饋反映該公司服務水平高而且保持一致」。卡航的商務艙亦連續5年當選為全球最佳；新西蘭航空當選經濟艙一哥，至於頭等艙則由新加坡航空獲得頭銜。
AirlineRatings.com年初亦曾公布2024年25間最安全航空公司(Safest Airlines)排名，新西蘭航空名列榜首，其次是澳洲航空及維珍澳洲航空。
全球25間最佳航空公司2024
1. 卡塔爾航空 Qatar Airways
2. 大韓航空 Korean Air
3. 國泰航空 Cathay Pacific Airways
4. 新西蘭航空 Air New Zealand
5. 阿聯酋航空 Emirates
6. 法航荷航 Air France/ KLM
7. 全日空 All Nippon Airways
8. 阿提哈德航空 Etihad Airways
9. 澳洲航空 Qantas
10.維珍澳洲/大西洋 Virgin Australia/Atlantic
11.越南航空Vietnam Airlines
12.新加坡航空 Singapore Airlines
13.長榮航空 EVA Air
14.葡萄牙航空 TAP Portugal
15.日本航空 JAL
16.芬蘭航空 Finnair
17.夏威夷航空 Hawaiian
18.阿拉斯加航空 Alaska Airlines
19.漢莎/瑞士航空 Lufthansa/Swiss
20.土耳其航空 Turkish Airlines
21.IGA集團（英國航空和伊比利亞航空）IGA Group (British Airways & Iberia)
22.加拿大航空 Air Canada
23.達美航空 Delta Air Lines
24.聯合航空 United Airlines
25.美國航空 American Airlines.