全球最具權力女性2023｜Taylor Swift破天荒排第5 創藝人紀錄 邊個第1？

Taylor Swift是歷來打入《福布斯》最具權力女性榜前五的首名藝人。(路透社)

福布斯公布2023年度全球百大最具權力女性榜(The World's 100 Most Powerful Women)，上榜者包括多位女政要、CEO、演藝名人及慈善家等，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)連續兩年居首，其次是歐洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)及美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)，排名亦跟去年不變。

令人關注的反而是排第5的美國歌手Taylor Swift。《福布斯》指Taylor Swift是女性權力權創立以來，首次有演藝人員打入前五。Taylor Swift去年排名79，今年排名大升，指她的全球巡迴演唱會取得成功，而身家已達110億美元。