全球最具權力女性2023｜Taylor Swift破天荒排第5 創藝人紀錄 邊個第1？

福布斯公布2023年度全球百大最具權力女性榜(The World's 100 Most Powerful Women)，上榜者包括多位女政要、CEO、演藝名人及慈善家等，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)連續兩年居首，其次是歐洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)及美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)，排名亦跟去年不變。
令人關注的反而是排第5的美國歌手Taylor Swift。《福布斯》指Taylor Swift是女性權力權創立以來，首次有演藝人員打入前五。Taylor Swift去年排名79，今年排名大升，指她的全球巡迴演唱會取得成功，而身家已達110億美元。
全球百大權力女性2023部分排名
1. 歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)
2. 歐洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)
3. 美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)
4. 意大利女總理梅洛尼(Giorgia Meloni)
5. 美國女歌手Taylor Swift
10. 蓋茨前妻、慈善家梅琳達(Melinda French Gates)
20. 京東集團CEO許冉
27. 美國財長耶倫(Janet Yellen)
31. 美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)