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國際
2023-12-05 22:42:16

全球最具權力女性2023｜Taylor Swift破天荒排第5 創藝人紀錄 邊個第1？

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Taylor Swift是歷來打入《福布斯》最具權力女性榜前五的首名藝人。(路透社)

Taylor Swift是歷來打入《福布斯》最具權力女性榜前五的首名藝人。(路透社)

福布斯公布2023年度全球百大最具權力女性榜(The World's 100 Most Powerful Women)，上榜者包括多位女政要、CEO、演藝名人及慈善家等，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)連續兩年居首，其次是歐洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)及美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)，排名亦跟去年不變。

令人關注的反而是排第5的美國歌手Taylor Swift。《福布斯》指Taylor Swift是女性權力權創立以來，首次有演藝人員打入前五。Taylor Swift去年排名79，今年排名大升，指她的全球巡迴演唱會取得成功，而身家已達110億美元。

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全球百大權力女性2023部分排名

1. 歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)
2. 歐洲央行主席拉加德(Christine Lagarde)
3. 美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)
4. 意大利女總理梅洛尼(Giorgia Meloni)
5. 美國女歌手Taylor Swift
10. 蓋茨前妻、慈善家梅琳達(Melinda French Gates) 
20. 京東集團CEO許冉
27. 美國財長耶倫(Janet Yellen)
31. 美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)

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