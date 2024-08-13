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國際
2024-08-13 14:43:00

全球最古老漂流瓶驚現美國海灘　料有146年歷史(有片)

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全球最古老漂流瓶驚現\美國海灘，料有146年歷史。(網上圖片)

全球最古老漂流瓶驚現\美國海灘，料有146年歷史。(網上圖片)

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美國新澤西州一名女子近日在當地海灘散步時，發現一個淺綠色玻璃漂流瓶。她查證後發現，該瓶子疑於146年前被投入海中，可能是有史以來最古老的漂流瓶，引發關注。

綜合報道，Amy Smyth Murphy發現瓶身標有「Barr & Brother Philadelphia」字樣，該公司瓶子可追溯至20世紀之期。瓶內有幾張紙，其中一張似乎是一張可能來自 1876 年的名片，另一張是一張手寫的便條，寫着「海王星號遊艇於7686日離開新澤西州大西洋城」。Amy翻查文獻發現，「Barr & Brother Philadelphia」確實19世紀晚期在費城經營的一間公司，而海王星號在18世紀末期停靠在新澤西州大西洋城，曾是當時頗受歡迎的遊艇。

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瓶內有幾張紙，其中一張似乎是一張可能來自 1876 年的名片，另一張是一張手寫的便條。(網上圖片) 瓶身標有「Barr & Brother Philadelphia」字樣。(網上圖片) 「WG & J. Klemm」 製造商和批發經銷商的名片。(網上圖片)

事主已向健力士世界紀錄申請認證

Amy根據上述線索推測，瓶中字條可能寫於187686日，作者身份成謎。她記為以這種方式與人們建立聯繫真是太有趣，並透露，已向健力士世界紀錄申請認證。根據健力士世界紀錄的網站資料，過程可能需要大約幾個月的時間才能得到驗證。假如Amy的推斷成立，這個漂流瓶將取代有132年歷史，於2018年在澳洲被發現、目前全世界最古老的漂流瓶。

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