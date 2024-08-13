全球最古老漂流瓶驚現美國海灘　料有146年歷史(有片)

美國新澤西州一名女子近日在當地海灘散步時，發現一個淺綠色玻璃漂流瓶。她查證後發現，該瓶子疑於146年前被投入海中，可能是有史以來最古老的漂流瓶，引發關注。

綜合報道，Amy Smyth Murphy發現瓶身標有「Barr & Brother Philadelphia」字樣，該公司瓶子可追溯至20世紀之期。瓶內有幾張紙，其中一張似乎是一張可能來自 1876 年的名片，另一張是一張手寫的便條，寫着「海王星號遊艇於76年8月6日離開新澤西州大西洋城」。Amy翻查文獻發現，「Barr & Brother Philadelphia」確實19世紀晚期在費城經營的一間公司，而海王星號在18世紀末期停靠在新澤西州大西洋城，曾是當時頗受歡迎的遊艇。